BingX запустила услугу гарантированного стоп-лосса для защиты криптовалютной торговли

BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, объявляет о запуске эксклюзивной функции гарантированного стоп-лосса, революционном решении, которое позволяет пользователям защищать свои позиции и снижать потенциальные потери при волатильности рынка. Эта функция, ранее распространенная на традиционных финансовых рынках, таких как форекс, теперь дебютирует в криптовалютной индустрии, и BingX выступает в авангарде инновационных услуг по торговле криптовалютами.

Гарантированный стоп-лосс — это мощный инструмент управления рисками, который позволяет пользователям BingX задавать определенный ценовой уровень, при котором их позиции будут закрыты. Независимо от того, насколько быстро колеблется рынок, эта функция гарантирует, что позиции трейдеров будут закрыты по заранее установленной цене, защищая их сделки и предотвращая ненужные потери. В настоящее время гарантированный стоп-лосс доступен для бессрочных фьючерсов BTC/USDT и ETH/USDT. В ближайшем будущем BingX планирует расширить свою доступность для большего количества торговых пар.

Для трейдеров, стремящихся к дополнительной безопасности и контролю над своими инвестициями в криптовалюту, функция гарантированного стоп-лосса BingX является бесценным дополнением к их торговому инструментарию. Поскольку криптовалютные рынки продолжают развиваться, BingX по-прежнему стремится предоставлять своим пользователям передовые инструменты и функции, которые улучшают их торговый опыт и защищают их инвестиции. Улучшая и диверсифицируя свои услуги, BingX подтверждает свое стремление стать воротами для криптотрейдеров со всего мира.

«Внедрение функции гарантированного стоп-лосса свидетельствует о стремлении BingX к постоянному совершенствованию и использованию лучшего как в традиционных финансах, так и в криптоиндустрии, — сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. — В BingX мы последовательно интегрировали и использовали преимущества обеих финансовых областей, создавая дружественную конвергенцию для пользователей, которым нужна всеобъемлющая и безопасная торговая среда. Наш послужной список успешных интеграций демонстрирует наше стремление к инновациям и совершенству, и мы рады представить эту новейшую функцию для дальнейшего улучшения торгового опыта нашей глобальной пользовательской базы».