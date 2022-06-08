Биотехнологии формируют ESG-вектор пищевой промышленности!

Технологии
8 июня 2022

Об этом заявила исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина на расширенном выездном заседании Экспертного совета по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию Комитета Государственной Думы по финансовому рынку в рамках инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022», проходящем в городе Сибае республики Башкортостан.

«ESG-архитектура находится в стадии формирования, но развивается серьезными темпами. Банковский сектор заинтересован в финансировании «зеленых» проектов и рынка углеродных единиц. Крупные промышленные предприятия, и ряд регионов определяют для себя ключевым вектором развития принципы ESG. Это не только экологические аспекты, но и эффективное управление и социальная ответственность. Несмотря на внешнеполитические вызовы Россия способна стать лидером в этом направлении», — рассказала Валерия Родина.

Россия — большой климатический донор, поэтому так важна система монетизации своих природных преимуществ, отметили спикеры мероприятия. Валерия Родина подчеркнула, что система национальных стандартов в сфере ESG позволит значительно повысить конкурентоспособность предприятий-производителей продукции на растительной основе.

«Зелёные» стандарты в сфере пищевой промышленности — это уже актуальная перспектива, как и субсидирование кредитов по ESG-факторам. Союз подготовит свои предложения и направит рекомендации в Экспертный совет по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию Комитета Государственной Думы. Надеемся, что при формировании нового федерального проекта в этой сфере отрасль растительной продукции будет в авангарде ESG-повестки в сфере пищевой промышленности», — резюмировала она.

Союз производителей продукции на растительной основе — некоммерческая организация, объединяющая производителей инновационной продукции на растительной основе. Отраслевое объединение зарегистрировано в Минюсте РФ в марте 2022 года и создано в целях консолидации интересов производителей на российском рынке, а также продвижения их интересов и дальнейшего развития отрасли. Основными направлениями работы Союза является техническое и нормативное регулирование, маркетинговая и PR-деятельность, участие в выставочно-ярморочных мероприятиях. Членам Союза предоставляются эксклюзивные аналитические и информационные продукты по анализу рынка и медиаполя отрасли.

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