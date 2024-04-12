Бишкек на несколько дней станет столицей театрального менеджмента СНГ

С 1 по 5 июня 2024 г. в столицу Кыргызской Республики съедутся ведущие управленцы, лидеры театральной индустрии, чтобы обменяться самыми передовыми практиками в вопросах международного сотрудничества, маркетинга, менеджмента, мультикультурности, творческих коллабораций, организации гастролей и фестивального движения на пространстве СНГ.

Здесь при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Президентского фонда культурных инициатив состоится образовательный форум «ВФТМ-Кыргызстан — 2024», который станет его первой международной сессией.

ВФТМ — Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров — проходит в России с 2019 года. Сегодня ВФТМ — главная отраслевая конференция, масштабный форум и образовательный проект для театральных менеджеров. В рамках фестиваля обсуждаются актуальные вопросы театрального дела, рассматриваются самые современные продюсерские практики и устанавливаются новые профессиональные связи. Руководитель фестиваля — директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств России, лауреат Премии Правительства России Кирилл Игоревич Крок.

«Этим летом в Бишкеке на платформе ВФТМ впервые встретятся лучшие специалисты из России, Кыргызстана и других стран. Коллеги смогут поделиться профессиональными знаниями в современном менеджменте и завести крепкие долгосрочные дружественные и партнерские связи. Уверен, что наша встреча будет невероятно полезной для нового поколения специалистов театрального дела Кыргызстана, готовых стать лидерами отрасли и лично участвовать в ее структурном преобразовании», — говорит Кирилл Игоревич Крок.

Свое участие в качестве спикеров в международной сессии ВФТМ в Бишкеке уже подтвердили:

• директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок;

• ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Владимировна Пахомова;

• президент Международного фестиваля исполнительского искусства HIGH FEST Артур Александрович Гукасян.

Для того чтобы присоединяться к лидерам театральной отрасли и стать участником «ВФТМ-Кыргызстан — 2024» необходимо пройти регистрацию на сайте ВФТМ до 20 апреля.

Для всех, кто не сможет присутствовать лично на международной сессии в Бишкеке, будут вестись онлайн-трансляции в сообществе ВКонтакте ВФТМ

Оператор образовательного форума «ВФТМ-Кыргызстан — 2024» — продюсерская компания «НЕВА-АРТ», известная по организации многочисленных международных проектов в сфере культуры и искусства таких, как «Петербургские театральные сезоны», «Детский Петербург», Дни культуры Санкт-Петербурга в регионах России и за рубежом.

Программа «ВФТМ-Кыргызстан — 2024»

1 июня — модуль «Возможности»

Темы:

• «Международная грантовая поддержка в России»;

• «Театральное образование и международное межвузовское сотрудничество» — круглый стол с ректорами вузов;

• «Гастрольно-фестивальная деятельность в России».

2 июня — модуль «Опыт России»

• Тема: «Театральный менеджмент России. Опыт и перспективы».

3 июня — модуль «Опыт СНГ»

• Тема: «Театральный менеджмент СНГ».

4 июня — модуль «База знаний»

Темы:

• «Техническое и технологическое обеспечение театрального дела»;

• «Маркетинг в театре».

5 июня — «Взгляд в будущее»

• Тема: «Мультикультурность в театре».

Кроме того, в рамках «ВФТМ-Кыргызстан — 2024» пройдут практические лаборатории — мейкертоны, все участники которых смогут презентовать свои проекты в последний день международной сессии и получить обратную связь от признанных лидеров театральной индустрии.