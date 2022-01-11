Bitcoin Latinum и Quavo для запуска цифровых яхт NFT в Metaverse

Palo Alto, CA. Bitcoin Latinum (LTNM) — это следующее поколение криптовалюты, обеспеченной застрахованными активами, готовой полностью изменить экосистему торговли цифровыми активами. Компания объявила о приобретении cyberyachts.com в сотрудничестве с Quavo из Migos — исполнителя, трижды номинированного на премию Грэмми. Кибер-яхты будут включать серию NFT (в общей сложности 888 роскошных яхт) и будут предлагать эксклюзивные продажи биткойнов и Bitcoin Latinum на рынке UnicoNFT. В коллекции представлены кибер-яхты под брендом Quavo.

Покупка cyber-яхты NFT будет сопровождаться экспериментальными призами, включая участие в Miami Yacht Party. Bitcoin Latinum установила стратегическое партнерство с Quavo из Migos, входящей в список A-list, чтобы совместно создать серию сетевых яхт NFT.

Для получения дополнительной информации о Cyberyachts посетите http://cyberyachts.com

Unico в сотрудничестве с Bitcoin Latinum запустила рынок NFT под названием UnicoNFT, где представлены тысячи цифровых произведений искусства, которые можно покупать и продавать исключительно за биткойны (BTC) и Bitcoin Latinum (LTNM). Он будет включать новую серию яхт Cyber ​​A под брендом Quavo. Это первая платформа в мире, которая может использовать криптовалюты, отличные от валют типа Ethereum, для покупки, продажи и обмена NFT. В 2021 году общий размер рынка NFT достигнет 40 миллиардов долларов США, (в 2020 году этот показатель составлял 100 миллионов долларов США). Рынок NFT стремительно приближается к мировому рынку искусства, который оценивается в 50 миллиардов долларов США. Компания по управлению активами Grayscale заявила, что метаданные открывают рынок на триллион долларов.

Для получения дополнительной информации о UnicoNFT посетите https://www.uniconft.com

За последние 6 месяцев активы NFT и Metaverse резко выросли. В ноябре 2021 года продажи виртуальных земель процветали, и всего четыре проекта Metaverse принесли доход в размере 10587 миллионов долларов США, включая виртуальную недвижимость, цифровые роскошные яхты и другие цифровые активы. Виртуальная недвижимость была продана за 4,3 миллиона долларов США, а суперяхта — за 650 000 долларов США.

Bitcoin Latinum в настоящее время котируется на биржах HitBTC (ежедневный объем торгов 6,2 млрд долларов США), FMFW.com (4,5 млрд долларов США), Changelly (2,71 млрд долларов США), Changelly Pro, LBank (1,1 млрд долларов США), биржах DigiFinex, Hotbit, AAX и XT.com, и публично торгуется под тикером LTNM. Monsoon Blockchain, главный разработчик Bitcoin Latinum, объявил, что LTNM также будет включен в список Bitmart (с ежедневным объемом торгов 1,6 млрд долларов США) и 10 других глобальных бирж до конца 2022 года. Вскоре его можно будет искать на Binance, CoinBase, Coin Market Cap и Coin Gecko.

Bitcoin Latinum — это технология криптовалюты с открытой архитектурой, которая может обрабатывать массовые транзакции, а также поддерживает безопасность сети и управление цифровыми активами. Bitcoin Latinum, основанный на экосистеме Биткойн, разработан Monsoon Blockchain от имени своего фонда. LTNM — это более экологически чистая, быстрая и безопасная версия Биткойна, которая неизбежно произведет революцию в экосистеме цифровых транзакций.

В отличие от других зашифрованных активов, LTNM застрахован и обеспечен реальными и цифровыми активами. Обеспечение его активами осуществляется в виде модели фонда, поэтому стоимость базовых активов со временем будет расти. Он ускорил рост таких обеспеченных активами фондов, депонируя 80% комиссионных за транзакции обратно в фонды активов, обеспеченных валютой. Следовательно, чем больше используется Bitcoin Latinum, тем быстрее растет его фонд активов, создавая самораздувающуюся валюту. Это подчеркивает стремление Bitcoin Latinum Foundation поддерживать рост устойчивой криптовалютной экосистемы.

Для получения дополнительной информации о Bitcoin Latinum посетите https://bitcoinlatinum.com

Media contact

Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation