Bitcoin Latinum запускает глобальную раздачу специального выпуска Tesla Roadster

ПАЛО-АЛЬТО, КАЛИФОРНИЯ — Bitcoin Latinum (https://bitcoinlatinum.com/), форк Биткойн следующего поколения, объявляет о всемирном розыгрыше кастомного нового издания Tesla Roadster. Как дань уважения инновациям Tesla и Bitcoin Latinum, будут созданы восемь новых моделей Tesla Roadster, чтобы отметить важные вехи Bitcoin Latinum, которые выйдут на рынок в конце этого года.

Официальную форму заявки на получение подарка можно найти в недавно открытом магазине товаров Bitcoin Latinum: https://shop.bitcoinlatinum.com/

Bitcoin Latinum — это усовершенствованный форк Биткойн. Алгоритм и инфраструктура Bitcoin Latinum преодолели определенные ограничения в фактическом использовании определенных криптовалют и достигли ускорения. Токен Bitcoin Latinum является важной частью экосистемы блокчейна, используемой медиа, играми, хранилищами, облачными приложениями и телекоммуникационными компаниями. Первая предварительная продажа Bitcoin Latinum состоялась в ноябре 2020 года, и все они были распроданы.

Основатель Tesla Илон Маск описал Биткойн в интервью с подкастом ARK Invest: «Криптовалюта обходит валютный контроль. Бумажная валюта исчезает. Криптовалюта — лучший способ передачи стоимости, чем бумажный. Это очевидно».

Bitcoin Latinum собирается стать крупнейшим в мире застрахованным цифровым активом. Bitcoin Latinum назначила Marsh & McLennan (одного из ведущих мировых профессиональных страховых брокеров и консультантов по рискам) для разработки комплексного плана страхования для своей новой криптовалюты через свое азиатское подразделение Marsh Asia. Ожидаемое страховое покрытие защитит цифровые активы держателей Bitcoin Latinum в случае кражи извне и внутреннего сговора.

Принятие Bitcoin Latinum — это студия Cross Creek Media, удостоенная премии Оскар. Кросс-Крик собрал более 1,7 миллиарда долларов в мировом прокате в качестве софинансирования / продюсера таких фильмов, как обладатель Оскара «Черный лебедь» и «Суд над Чикаго 7», который был номинирован на пять премий «Золотой глобус», в том числе Лучшая картина 2020 года. Тимми Томпсон, генеральный директор Cross Creek Media, сказал: «Поскольку мы продолжаем разрабатывать отмеченные наградами продукты, мы очень рады Bitcoin Latinum как застрахованной цифровой валюте. Портфель новых медиа-технологий Cross Creek позволяет нам идеально использовать преимущества медиа и игры в области цифровых активов».

Крайний срок подачи заявки на подарки Tesla установлен в 23:59 (тихоокеанское стандартное время) 30 апреля 2021 г. Для участия не требуется никаких покупок. Мероприятие состоится после хард-форка Bitcoin Latinum в конце этого года.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ; НЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ. Любой предлагаемый Bitcoin Latinum предназначен только для образовательных и информационных целей и НЕ должен толковаться как предложение или ходатайство, связанный с ценными бумагами, или как персональный инвестиционный совет. Bitcoin Latinum настоятельно рекомендует вам проконсультироваться с лицензированным или зарегистрированным профессионалом, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение. Только люди из стран, которые разрешают такие розыгрыши, имеют право участвовать.

Media contact

Company: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: kai.okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum