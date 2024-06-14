Bitget добавила поддержку Bitcoin Lightning Network для ускорения развития экосистемы BTC

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила об интеграции Bitcoin Lightning Network, позволяющей пользователям мгновенно вносить и выводить биткоин на Bitget. Lightning Network является решением второго уровня для Bitcoin и обеспечивает более быстрые и недорогие переводы BTC, подходящие для небольших платежей и частых транзакций. Формат адресов, похожий на электронную почту, также упрощает процесс работы и делает его более удобным для пользователей.

Lightning Network — это второй уровень для Bitcoin (BTC), который использует каналы микроплатежей для расширения возможностей блокчейна и более эффективной и дешевой обработки транзакций. Это технологическое решение, призванное решить проблемы, связанные с Bitcoin, через офчейн-транзакции. Канал — это механизм транзакций между двумя сторонами, в котором каждая из них может совершать или получать платежи.

Сеть Lightning Network решает сразу несколько проблем криптовалютных транзакций. Во-первых, она решает вопрос медленного подтверждения транзакций, когда приоритет отдается тем, кто платит больше, в результате чего пользователи с меньшими платежами ждут дольше. Во-вторых, она призвана снизить высокие затраты на электроэнергию, связанные с созданием блоков транзакций, которые делают блокчейн биткоина чрезвычайно дорогим в эксплуатации. Наконец, сеть обеспечивает безопасное перечисление средств получателям, используя смарт-контракты и мультиподписи, гарантируя эффективное распределение средств по каналам. Теперь пользователи Bitget могут выбрать Lightning Network в качестве новой опции для внесения или продажи биткоинов.

Чтобы использовать Bitcoin Lightning Network на платформе Bitget, пользователям необходимо выполнить несколько простых шагов. Во время внесения или вывода биткоинов пользователи могут выбрать сеть LIGHTNING. Выбрав Lightning Network, пользователи будут проводить быстрые и недорогие офчейн-транзакции, обеспечивая при этом эффективность и масштабируемость. Затем пользователи смогут отправлять и получать саты (наименьшую единицу BTC) в Lightning Network, используя LNURL или счет.

Грейси Чен (Gracy Chen), генеральный директор Bitget, поделилась своим мнением о потенциале Lightning Network: «Lightning Network — важнейшая технология в экосистеме биткоина. Она не только решает существующие проблемы масштабируемости, но и закладывает основу для будущего роста и инноваций, повышая практичность биткоина как повседневного способа оплаты. Она может привлечь в отрасль больше участников и инвесторов во время бычьих рынков. В будущем использование Lightning Network может привести к разработке более совершенных DApp, выпуску новых активов и интеграции дополнительных функций и сценариев использования в экосистему биткоина».