Bitget добавляет Tomarket (TOMA) с эксклюзивными наградами Launchpool и спотовой торговлей

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о листинге Tomarket (TOMA) на своей платформе с возможностью торговли на спотовом рынке и запуском эксклюзивной кампании Launchpool с наградами.

Спотовая торговля для TOMA будет доступна в паре TOMA/USDT, что позволит пользователям беспрепятственно обменивать этот токен. Кроме того, кампания Launchpool, стартующая 20 декабря 2024 года, позволит пользователям стейкать активы и получать долю из 40 000 000 000 TOMA в виде вознаграждений.

Листинг на Bitget Launchpool представляет две различные опции для участия:

1. Первая пул позволяет пользователям заблокировать BGB, нативный токен биржи Bitget, чтобы получить долю из 33 333 000 000 TOMA. Лимиты участия зависят от уровня VIP, что обеспечивает доступ пользователям разного статуса — от VIP0 с максимальным лимитом в 10 000 BGB до уровней VIP с ограничением в 50 000 BGB. Минимальное требование составляет 5 BGB, что позволяет участвовать пользователям на всех уровнях.

2. Второй пул предоставляет возможность заблокировать токены TOMA напрямую, с общей выделенной суммой в 6 667 000 000 TOMA. Максимальный лимит составляет 16 667 000 000 TOMA, а минимальное требование — 170 000 TOMA. Аирдропы для обоих пулов рассчитываются каждый час на основе объема заблокированных активов каждого участника в сравнении с общим объемом пула. Такой механизм реального времени обеспечивает справедливость и прозрачность на протяжении всей кампании.

Tomarket (TOMA) — это токен, управляемый сообществом, который предназначен для работы в децентрализованной экосистеме маркетплейсов. Он упрощает он-чейн торговлю, улучшает ликвидность и предоставляет пользователям более доступную и масштабируемую платформу для обмена цифровыми активами. TOMA стремится преодолеть разрыв между рынками цифровых активов и децентрализованной торговлей благодаря удобной инфраструктуре.

После успешного запуска TOMA на предрыночной платформе Bitget, добавление TOMA в Launchpool подчеркивает стремление Bitget поддерживать инновационные проекты, предлагая своей глобальной аудитории эксклюзивные возможности для получения вознаграждений. Участники Launchpool могут стейкать определенные токены, чтобы получить ранний доступ к TOMA, что демонстрирует приверженность платформы предоставлять ценные активы и развивать активное сообщество.

Bitget продолжает укреплять свою позицию топовой криптовалютной биржи, предлагая более 800 токенов на спотовом и деривативном рынках. Листинг Tomarket (TOMA) подчеркивает стремление Bitget предлагать перспективные проекты, которые открывают новые возможности для инвестиций и вовлеченности пользователей.