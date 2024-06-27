Bitget и Foresight Ventures запустили экосистемный фонд TON на $20 млн  

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, объявила о создании фонда экосистемы TON на $20 млн в альянсе с сингапурской инвестиционной компанией Foresight Ventures с целью поддержки проектов на ранней стадии, основанных на The Open Network (TON). Эта стратегическая инициатива подчеркивает приверженность содействию инновациям и развитию в экосистеме TON.

The Open Network (TON) набирает обороты: цена TON в последнее время достигла нового рекордного максимума. По данным Delphi Digital, рост экосистемы поддерживается огромной базой пользователей Telegram, насчитывающей 900 миллионов человек, что увеличивает количество ежедневных активных адресов в TON за пределы Ethereum.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в экосистеме TON увеличилась более чем в пять раз за последние два месяца, достигнув $600 млн благодаря притоку новых проектов и активов, таких как STON.fi, DeDust.io и TON-USDT. Согласно официальной странице прозрачности Tether, разрешенный выпуск USDT на блокчейне TON вырос примерно до $580 млн, что делает его шестым по величине блокчейном по выпуску USDT после TRON, Ethereum, Solana, Avalanche и Omni.

Фонд экосистемы TON на $20 млн направлен на полную поддержку развития проектов в экосистеме TON. Используя обширную базу пользователей Telegram, Bitget соответствует своему видению стимулирования массового внедрения криптовалюты и создания более справедливого будущего посредством эволюции криптовалют. Фонд будет активно искать и поддерживать перспективные проекты, предоставляя им необходимую ликвидность для процветания на платформе Bitget.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, прокомментировала: «Мы рады видеть, что экосистема TON переживает положительную обратную связь из-за роста числа пользователей, TVL и цены токенов. В Bitget мы стремимся способствовать инновациям в TON. Наш фонд в размере $20 млн является свидетельством нашей приверженности поддержке проектов, которые будут способствовать массовому внедрению криптовалюты. Мы верим в потенциал TON и его способность создать более справедливое будущее. Наш сигнальный Telegram-бот — лишь один из примеров, как мы расширяем возможности сообщества и улучшаем пользовательский опыт».

После запуска сигнального Telegram-бота в мае Bitget продолжает внедрять инновации вместе с Фондом экосистемы TON. Bitget Wallet, как расширение экосистемы Bitget, завершил интеграцию основной сети TON. Он также добавил поддержку TON Connect, что позволяет пользователям легко подключаться к dApps, связанным с TON. Кроме того, Bitget Wallet представил зону Tap2Earn, объединяющую широкий спектр модных проектов Tap2Earn в экосистеме TON.