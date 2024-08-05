Bitget объявила о скидке на комиссию до 100% для пользователей из России

Экономика
5 августа 2024

Криптовалютная биржа Bitget объявила новую акцию для пользователей из России. До 15 сентября можно получить скидку до 100% на комиссию за транзакцию при первой покупке USDT в рублях через банковский депозит.

Пользователи должны пройти верификацию личности и зарегистрироваться для участия в акции, нажав кнопку « Зарегистрироваться». Далее пользователь получит 100% возврат комиссии за транзакцию, совершив первую покупку USDT за рубли через банковский депозит во время акции. Возврат будет распределен из призового фонда 100 000 USDT в течение 15 дней после окончания акции. Bitget оставляет за собой право корректировать или изменять правила акции в любое время в будущем в связи с изменением рыночных условий, риском мошенничества или по любым другим причинам. Также Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, уличенных в вош-трейдинге, торговле с нескольких аккаунтов, сделках, в которых есть признаки манипулирования рынком и внутренних переводов.

Bitget отмечает, что криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить собственные исследования и инвестировать по своему усмотрению.

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