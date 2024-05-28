Bitget продемонстрировал рост пользовательских активов в новом отчете Proof of Reserves в мае 2024 года

Bitget, мировой лидер в области криптовалютных бирж и технологии Web3, продемонстрировал рост пользовательских активов в своем последнем обновлении Proof of Reserves (PoR) за май 2024 года.

Последний отчет Bitget PoR за май 2024 года демонстрирует общий коэффициент резервирования в 169%, что значительно выше отраслевого стандарта в 100%, а коэффициенты BTC и ETH достигают 295% и 209% соответственно. Кроме того, в обновлении отмечается значительное увеличение пользовательских активов для USDT и ETH: с января 2024 года оба показателя продемонстрировали значительный рост на 64% и 72%. Эти цифры свидетельствуют не только о росте доверия пользователей, но и о сильной динамике их роста.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, отметила важность недавнего обновления Proof of Reserves (PoR), подчеркнув неизменную приверженность Bitget к прозрачности и финансовой стабильности. Чен заявила: «Bitget твердо придерживается принципов прозрачности и финансовой стабильности. Последнее обновление PoR подтверждает нашу приверженность защите активов пользователей и соблюдению высочайших стандартов отчетности. С общим коэффициентом резервирования 169% Bitget остается в авангарде индустрии криптовалютных бирж, подавая пример для подражания другим».

По данным Coinmarketcap на 22 апреля 2024 года, общие резервы Bitget превышают $2,9 млрд.