Bitget расширила доступ к новым услугам  

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила об обновлении привилегий, направленных на предоставление более гибких, продуманных и эксклюзивных преимуществ для более широкого круга пользователей. Эти улучшения являются частью обязательств Bitget по созданию более справедливого будущего благодаря криптовалютной революции.

Стремясь сделать VIP-услуги более доступными, с 12 июня Bitget обновляет систему VIP-уровней. Пользователи могут получить статус VIP и воспользоваться преимуществами, выполнив одно из следующих условий: общий баланс активов 30 000 USDT, баланс 20 000 USDT в BGB, объем спотовой торговли 500 000 USDT за 30 дней или объем фьючерсной торговли 5 000 000 USDT за 30 дней.

Это изменение призвано принести пользу большему числу пользователей и позволит трейдерам воспользоваться преимуществами и выгодами статуса VIP-участника Bitget. Снижая барьеры для входа, Bitget поощряет пользователей к более глубокому взаимодействию с платформой, увеличивая объемы торговли и получая выгоду от расширенных услуг.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, делится своим энтузиазмом по поводу новых возможностей: «Команда Bitget стремится обеспечить лучший торговый опыт для пользователей. Демократизируя VIP-доступ и предлагая более персонализированные услуги, мы стремимся дать возможность большему количеству трейдеров воспользоваться преимуществами нашей платформы. Этот шаг отражает наше стремление к инновациям и инклюзивности в криптовалютном пространстве. Мы верим, что эти улучшения не только привлекут новых пользователей, но и будут способствовать долгосрочной лояльности и вовлеченности в наше сообщество».

Bitget основана в 2018 г. и является ведущей криптовалютной биржей и Web3-компанией.