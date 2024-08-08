Bitget Wallet вышел на первое место среди кошельков, интегрированных в экосистему TON

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, опубликовала ежемесячный отчет, в котором освещаются обновления экосистемы за июль 2024 г. Решение Bitget Wallet для MPC-кошельков обеспечивает поддержку основной сети TON, предлагая пользователям без труда создавать и импортировать кошельки с помощью электронной почты. Это позволило Bitget Wallet стать крупнейшим кошельком в экосистеме TON. Кроме того, в июне Bitget Wallet обогнал на 200% такие популярные приложения, как TikTok и WhatsApp, в Нигерии, став предпочтительным выбором для пользователей криптовалют в этой стране.

Bitget уже продемонстрировала впечатляющий старт в третьем квартале. Forbes включил BGB в список самых перспективных токенов 2024 г., а CCData отметили рост доли Bitget среди централизованных бирж в первой половине этого года. В июле Bitget выпустила несколько отчетов и обновлений, направленных на повышение информированности пользователей о динамике развития криптовалютного рынка. Bitget добавила 33 новых токена в листинг, тем самым увеличив их количество до 873. Общий объем торгов (TVL) достиг $204,3 млрд, увеличившись за месяц на 7,2%. Топ-10 криптовалют по TVL возглавили Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP и Solana (SOL), за ними следуют мемкоины PEPE, WLD, WIF, NOT, ZRO и MEW.

Bitget заключила стратегическое партнерство с проектом Upland (ютилити-токен SPARKLET на Ethereum). В рамках сотрудничества появилась виртуальная штаб-квартира Bitget в метавселенной Upland, а также организован масштабный аирдроп токенов и вознаграждений для сообщества. Bitget приобрела Treasure Island, состоящий из 888 объектов имущества. Кроме того, SPARKLET был эксклюзивно запущен в Bitget Launchpool, предоставив пользователям биржи дополнительные преимущества.

Bitget в сотрудничестве с Nansen провела исследование и опубликовала информацию о стратегиях поиска токенов. Отчет предоставляет трейдерам важную информацию и стратегии для инвестирования в проекты на ранних стадиях. Путем анализа набора данных, связанных с ценами на токены, Bitget и Nansen предоставляют трейдерам ценные сведения.

Платформа объединяет 25 млн пользователей с ежедневным объемом торгов $10 млрд.