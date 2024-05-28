Bitget запустила сигнальный бот в Telegram для развития экономики креаторов в экосистеме Telegram

Bitget, ведущая криптобиржа и Web3-компания, объявила о запуске своего сигнального бота в Telegram. Этот продукт теперь доступен владельцам групп Telegram, позволяя им беспрепятственно распространять сигналы среди членов криптосообщества, тем самым монетизируя их опыт, знания и таланты.

Сигнальные боты Telegram от Bitget представляют собой смену парадигмы в предоставлении сигналов. Эти интерактивные боты специально разработаны для поставщиков сигналов, упрощая прямую передачу торговых сигналов внутри групп и предоставляя пользователям мгновенный доступ к важным операционным данным. Благодаря интеграции этих ботов опытные криптотрейдеры и их сообщества могут революционизировать управление сообществом и вовлеченность, а энтузиасты — получить быстрый доступ к торговым сигналам, что позволяет оперативно принимать меры для достижения максимального успеха.

Отличительные особенности сигнального бота Telegram от Bitget включают возможность обмена сигналами в один клик, которая упрощает процесс распространения сигналов, а также надежные инструменты управления группами, которые превращают управление группами Telegram в эффективный и приятный опыт. Эти боты поднимают планку качества и вовлеченности последователей благодаря расширенным функциям, обеспечивая постоянный доступ к инструментам Telegram с постоянными обновлениями, направленными на оптимизацию опыта управления группами Telegram.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, заявила: «Число пользователей Telegram превысило 900 миллионов, и мы уверены, что его экосистема может принести еще больше пользы. В настоящее время, благодаря различным инструментам YouTube, его экосистема поддерживает более 425 000 рабочих мест с полным рабочим днем. Именно поэтому мы разработали сигнальный бот Telegram. Как приложение для обмена сообщениями с самым высоким уровнем проникновения в криптоиндустрии, мы считаем, что этот бот позволит большему числу криптоэнтузиастов использовать свои знания и опыт в Telegram. В будущем мы также представим дополнительные инструменты для развития экосистемы Telegram».