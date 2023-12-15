Бизнес переходит на онлайн-обмен документами

Сервисы по электронному документообороту и зарплатные проекты остаются наиболее популярными банковскими продуктами для малого и среднего бизнеса. Это следует из результатов исследования, проведенного Делобанком в декабре.

73,8% опрошенных предпринимателей пользуются электронным документооборотом, а 71,9% – зарплатным проектом. Сохраняется популярность онлайн-бухгалтерии и онлайн-отчётности. Рост интереса к этим инструментам связан с активной цифровизацией и бизнеса, и регулирующих органов.

Выросла потребность в платёжных сервисах по сравнению с аналогичным исследованием, проведённым в июле. Наибольший рост показал сервис оплаты по ссылке – за пять месяцев его востребованность увеличилась на 10 п.п. Сервис заменяет традиционный интернет-эквайринг и позволяет продавать онлайн без интернет-магазина. В него встроена система учета товаров и возможность принимать оплату в соцсетях или через мессенджеры картой или по СПБ. После успешной оплаты сервис выдает чеки в соответствие с 54-ФЗ. Востребованность торгового эквайринга выросла на 4,3 п.п, а эквайринга в смартфоне – на 1,2 п.п. Эти продукты позволяют бизнесу повысить доступность разных способов оплаты и улучшают клиентский опыт.

«Предприниматели стали реже называть РКО необходимой банковской услугой. Это показывают результаты исследования и наш опыт взаимодействия с клиентами. Всё чаще предприниматели воспринимают РКО как сервис, который предоставляется по умолчанию. Сегодня бизнес ждёт от банков глубокого погружения в специфику отрасли и решений конкретных задач.», – поделилась наблюдениями Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

* В всероссийском опросе Делобанка приняло участие 1450 человек, среди которых владельцы бизнеса, высший или средний руководящий состав, специалисты, участвующие в выборе банка, банковских продуктов или услуг для компании. Возраст от 25 лет. География – города-миллионники.