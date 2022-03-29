Бизнес России и Казахстана видит в западных санкциях стимул к наращиванию двустороннего взаимодействия

25 марта 2022 г. АНО «Содружество народов Евразии» и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области провели в г. Оренбурге Международную экспертную площадку «Перспективы торгово-экономических отношений России и Казахстана в новых условиях». Для оценки изменившейся ситуации и путей адаптации национальных экономик к внешнему санкционному давлению собрались региональный бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов, председатель АНО «Содружество народов Евразии» Веналий Амелин, предприниматели России и Казахстана, руководство и члены бизнес-объединений, сотрудники органов государственной власти, ученые и эксперты.

Участники встречи констатировали, что в силу тесного переплетения и взаимозависимости всех национальных экономик в мире новые односторонние санкции Запада против России и Беларуси объективно влияют не только на адресатов, но бьют по самим инициаторам и неизбежно затрагивают третьи страны. Запреты на ввоз продукции и блокирование портов, отключение российских банков от западных систем взаимных расчетов нарушило естественные географические маршруты доставки европейских товаров в Центральную Азию, привело к выпадению товарных позиций и росту цен, вызвало сложности с платежами и т. д. Вместе с тем, это объективно подталкивает Россию и Казахстан к переориентации транспортно-логистических маршрутов, импортозамещению и наращиванию двустороннего товарооборота перед лицом новых вызовов.

Так, специалист Торгпредства РФ в Казахстане Ангелина Первых отметила возросший интерес к созданию совместных предприятий и локализации российского производства на территории РК, где действуют 13 специальных экономических и 22 индустриальные зоны с льготными налоговыми режимами и готовой промышленной инфраструктурой. С другой стороны, для казахстанских производителей открываются возможности занятия в России освободившихся ниш западных товаров. Начальник Управления внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Оренбургской области Александр Дяченко сообщил, что в регионе создан Центр импортозамещения, готовится список потребностей местных предприятий в поставках сырья, комплектующих и оборудования, которые могут заместить, в том числе, и предприятия Казахстана, формируя кластерную основу для развития малых производств.

Президент ТПП Оренбургской области Олег Авдеев подчеркнул, что в условиях санкций казахстанский бизнес занял не выжидательную, а активную позицию, резко увеличив количество коммерческих предложений на поставку в регион различных товаров. Закладываются предпосылки для дальнейшего наращивания взаимной торговли России и Казахстана, но для этого нужно оперативно и максимально снять остающиеся административные барьеры. В частности, предприниматели Оренбуржья давно поднимают вопрос об оснащении всех пунктов пропуска через государственную границу России и Казахстана инспекционно-досмотровыми комплексами для ускоренной процедуры их прохождения без выгрузки товаров. Зам. директора Палаты предпринимателей Актюбинской области Руслан Куйшинов считает необходимым для эффективной проходимости товаров на пунктах пропуска разделить на российской стороне полосы для легкового и грузового транспорта, что уже сделано с казахстанской стороны границы. Председатель Клуба импортеров и экспортеров Оренбургской области Анна Беркутова полагает, что в условиях выстраивания общих рынков в ЕАЭС давно назрела потребность в обеспечении реального допуска предпринимателей России и Казахстана к государственным тендерам друг друга, который пока нередко ограничивается требованиями местной составляющей, наличия сертификатов национального происхождения товаров.

В ходе работы площадки предприниматели двух стран проявляли активное стремление к установлению новых деловых связей. Так, председатель Ассоциации дизайнеров и портных Актюбинской области Куляш Бакишева ищет партнеров для открытия в Оренбуржье магазинов одежды казахстанского производства. А председатель Ассоциации предпринимателей Западно-Казахстанской области Болат Сарсенов хотел бы наладить сотрудничество междуобъединениями ремесленников в сопредельных регионах. В целом обоюдный интерес создает предпосылки для развития взаимного товарооборота России и Казахстана, который в прошлом году вырос на рекордные 34,4 % до 25,6 млрд. долларов.