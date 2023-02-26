Бизнесмены вложат в новые московские производства более 13 млрд рублей

Столичные инвесторы вложат в создание производств более 13 миллиардов рублей, сообщает ko.ru. Москва заключила уже шесть офсетных контрактов, которые позволят обеспечить город стабильными поставками лекарств, медизделий и продуктов для молочных кухонь.

Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов. «Москва остается лидером среди регионов России по количеству заключенных офсетных контрактов. С 2017 года город подписал шесть таких договоров <…>», — приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что город обеспечит компаниям гарантированную закупку выпускаемой продукции на общую сумму 84 миллиарда рублей.

Отмечается, что три фармацевтических завода в совокупности смогут выпускать препараты более чем по 50 международным непатентованным наименованиям. Открытие двух новых предприятий позволит обеспечить лечебные учреждения столицы препаратами, применяющимися при эндокринных, онкологических, кардиологических заболеваниях и т. д.

Контракт, заключенный в 2019 году, позволяет Москве обеспечивать медицинскими изделиями пациентов со стомой. А с 2023-го в столице начнется создание предприятия по производству абсорбирующего белья для взрослых.

Еще один офсетный контракт, подписанный со столичными молокозаводами, позволил обеспечить молочные кухни локальными продуктами.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что с весны 2022 года количество согласованных властями конкурсов на право заключения офсетных контрактов выросло более чем в два раза.

«Предполагаемый объем инвестиций по новым контрактам составит не менее 9,4 миллиарда рублей», — добавил Овчинский.