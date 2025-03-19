Благодаря проекту Kenya DigiSchool Connectivity Project онлайн-обучение глухих детей становится возможным 

Huawei и ЮНЕСКО с партнерами из правительства официально объявили о завершении второго этапа проекта Kenya DigiSchool Connectivity Project, в рамках которого 21 школа была подключена к Интернету, в том числе 6 школ для детей с особыми образовательными потребностями.

В соответствии с правительственной программой создания цифровых супермагистралей и стремлением подключить все кенийские школы к Интернету проект DigiSchool является партнерством министерства образования, министерства ИКТ и цифровой экономики Кении, компании Kenya Power (KPLC), ЮНЕСКО и Huawei TECH4ALL.

Презентация, проведенная в начальной школе для глухих Мачакоса 14 марта, была организована инженером Джоном Тануи (John Tanui), CBS, главным секретарем Государственного департамента ИКТ и цифровой экономики Кении. Эта школа является одной из школ для глухих детей, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной широкополосной сети страны в рамках реализации второго этапа проекта.

«Мы находимся здесь, в начальной школе для глухих Мачакоса, чтобы убедиться, что школа была подключена к национальной оптоволоконной сети, чтобы дети могли лучше учиться и это способствовало повышению результатов обучения. Поскольку визуальный доступ для глухих является решающим фактором, пакет также включает решение для видеоконференций, — сказал инженер Джон Тануи, CBS, главный секретарь Государственного департамента ИКТ и цифровой экономики. — Правительство ценит помощь представителей частного сектора в реализации такой судьбоносной программы в начальной школе для глухих Мачакоса. В действительности, это огромное начинание, требующее стратегического сотрудничества с такими партнерами, как Huawei и ЮНЕСКО. Надеемся, что мы вместе продолжим менять жизнь и экономическое положение, распространяя цифровую интеграцию».

Оборудование для видеоконференций позволяет Кенийскому институту специального образования (KISE) дистанционно осуществлять поддержку администраторов, учителей и учащихся школ для глухих, расширяя возможности этих школ передавать знания и улучшая доступ к различным услугам.

«Благодаря этим решениям подключение к Интернету повышает эффективность управления образованием. Это упрощает директорам школ доступ к системам управления через Интернет. Это улучшает доступ к образовательным ресурсам через Интернет — будь то видеоматериалы, учебная программа или специалисты. А наличие подключения к Интернету в классе делает обучение более интересным, увлекательным и эффективным. В школах для детей с особыми образовательными потребностями доступ к Интернету помогает специалистам предоставлять услуги оценки и реабилитации удаленно», — сказал Стивен Чжан (Stephen Zhang), заместитель генерального директора подразделения Huawei в Кении.

В ходе презентации участники лично увидели, как дети пользуются Интернетом в классе, и узнали о потенциальных преимуществах видеозвонков между учащимися и специалистами KISE через Интернет.

«ЮНЕСКО с готовностью продолжит работать с правительством Кении, Huawei и всеми остальными заинтересованными сторонами для обеспечения инклюзивного и справедливого качественного образования и распространения возможности обучения на протяжении всей жизни для каждого, что предусмотрено целью 4 в области устойчивого развития и предполагается национальным стратегическим планом для сферы образования», — сказала Луиза Хакстхаузен (Louise Haxthausen), директор Регионального бюро ЮНЕСКО в Восточной Африке.

В рамках своей долгосрочной инициативы по цифровой интеграции TECH4ALL компания Huawei поддерживает проект DigiSchool Connectivity Project с начала первого этапа и отвечает за техническую оценку, разработку решений, предоставление оборудования и управление проектом. Подключение к правительственной оптоволоконной сети NOFBI, быстро развертываемый доступ полностью по оптоволоконным каналам и решения FTTR-B компании Huawei обеспечивают подключение к высококачественному, полностью оптическому Wi-Fi и высокую скорость передачи данных для онлайн-курсов и трансляции видео в режиме реального времени в целевых школах.

На первом этапе реализации проекта DigiSchool к Интернету было подключено 13 школ, что принесло пользу 6000 учеников и учителей. В ходе оценки результатов первого этапа: 98 % учащихся заявили, что Интернет отвечает их образовательным потребностям; 84 % респондентов сообщили, что Интернет делает обучение более увлекательным; 71 % респондентов сказали, что онлайн-ресурсы облегчают понимание сложных идей.

TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.