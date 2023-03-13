Благодаря производственному комплексу в Ухане TCL удвоит производство кондиционеров премиум-класса

Ведущий производитель потребительской электроники и один из главных игроков в мировой телевизионной индустрии, TCL успешно реализует проект строительства умного промышленного комплекса в Ухане (TCL Wuhan Intelligent Industrial Park). Завершив первую стадию строительства, компания TCL сможет удвоить производство кондиционеров премиум-класса и увеличить до шести миллионов устройств годовую производственную мощность комплекса.

Инвестиции в проект умного промышленного комплекса по производству кондиционеров TCL в Ухане составляют 497 млн долларов США. На территории площадью свыше 390 тыс. кв. м располагается вся производственная система – R&D, умное производство и умная логистика. Отсюда поставки кондиционеров TCL класса премиум ведутся в более 160 стран мира.

В промышленном комплексе применяются машинное обучение, большие данные, технология AIoT (искусственный интеллект вещей). Специалисты TCL разработали 60% системы автоматизации производства. Совокупность мероприятий позволяет улучшить качество продукции, сократить затраты на производство, сделать работу более эффективной.

TCL, применяя в новом комплексе в Ухане умные технологии, также формирует условия для устойчивого развития на протяжении всего производственного процесса. В значительной степени парк действует за счет использования солнечной энергии, контролируется системой управления энергопотреблением (EMS), получает питание от интеллектуальной системы гидратации. Итог – снижение общего потребления энергии и количества углеродных выбросов.

Сегодня компания TCL – владелец глобальной производственной сети по выпуску кондиционеров высокого качества, созданной за 20 лет деятельности по этому направлению. TCL имеет в Китае, Бразилии и Индонезии 10 производственных баз с общей производственной мощностью более 30 миллионов устройств. Потребителям многих стран в настоящее время доступны модели кондиционеров Fresh Air 1.0, Gentle Cool, Elite, Q-Series.

На выставке CES 2023 компания представила второе поколение технологии кондиционеров TCL Fresh Air, которая переводит качество окружающего воздуха на иной уровень.