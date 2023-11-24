Благодаря участию Huawei в цифровой коалиции МСЭ Partner2Connect доступ к интернету получили 90 млн. человек

Компания Huawei сообщила, что в рамках цифровой коалиции Partner2Connect (P2C) Международного союза электросвязи (МСЭ) ей удалось обеспечить связью 90 млн. человек в удаленных регионах почти 80 стран. Заявление было сделано в рамках первого отчета о проделанной компанией Huawei работе с момента вступления в коалицию в прошлом году.

Д-р Лян Хуа (Liang Hua), председатель правления Huawei, сделал это заявление на Форуме по устойчивому развитию компании 2023 года, который проходит под девизом «Процветание благодаря технологиям: реализация устойчивого развития». В мероприятии также приняли участие Дорин Богдан-Мартин (Doreen Bogdan-Martin), Генеральный секретарь МСЭ, Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), президент Сети по поиску решений в целях устойчивого развития ООН и комиссар Комиссии ООН по широкополосной связи в интересах развития, а также представители министерств и регуляторных органов в области телекоммуникаций, в том числе из Пакистана и Ганы. Участники семинара узнали, как цифровая инфраструктура может способствовать устойчивому развитию и созданию более экологичного и инклюзивного умного мира.

«Цифровая инфраструктура нового поколения, в том числе средства связи и вычислительные мощности, так же важна для социально-экономического развития, как и материальная инфраструктура, например, дороги. Создание такой новой инфраструктуры будет иметь решающее значение для устойчивого развития всего человечества», — сказал д-р Лян. «Вычислительные мощности являются основой производительности труда в цифровой экономике. Ускоренное развертывание объектов цифровой инфраструктуры позволит ускорить переход на цифровые технологии во многих отраслях и будет способствовать более глубокой интеграции цифровой и реальной экономик. Это укрепит глобальную экономическую стабильность и обеспечит устойчивое развитие».

Speakers from Huawei and ITU gave speeches

В дополнение к замечанию д-ра Ляна Дорин Богдан-Мартин, Генеральный секретарь МСЭ, сказала: «Не будем выбирать между технологиями и устойчивым развитием. Нам нужно и то, и другое! Давайте выберем процветание с помощью технологий. Давайте построим цифровое будущее, способное обеспечить прогресс для человечества и планеты».

Компания Huawei уверена, что для развития цифровых технологий нам необходимы талантливые специалисты. Чтобы привлечь молодежь к работе с цифровыми технологиями и подготовить будущих лидеров, Huawei расширила сотрудничество с МСЭ, учредив «Программу молодых лидеров МСЭ Generation Connect в партнерстве с компанией Huawei».

Прием заявок на получение стипендии откроется в начале следующего года, стипендия рассчитана на три года. Каждый год благодаря этой стипендии 30 молодых людей (18–28 лет) со всего мира смогут получить поддержку для реализации своих цифровых проектов в интересах развития местных общин.

Джеф Вонг (Jeff Wang), глава отдела по связям с общественностью и коммуникациям компании Huawei, отметил: «Компания Huawei гордится столь важным сотрудничеством с МСЭ и возможностью наблюдать за молодыми людьми, оказывающими ощутимое влияние на развитие цифровых технологий во всем мире. Стипендиаты получат финансовую поддержку своих проектов, консультации экспертов МСЭ и Huawei, а также возможность участия в совместных мероприятиях».

«Благодаря совместному проекту МСЭ и компании Huawei молодые люди смогут учиться, стать лидерами и внести свой вклад в развитие цифровых технологий», — сказал д-р Космас Лакисон Завазава ( Cosmas Luckyson Zavazava ), директор Бюро развития электросвязи МСЭ. «Внедрение цифровых технологий является необходимым условием для ускорения достижения ЦУР. Мы хотим, чтобы молодежь развивала глобальную цифровую экосистему и вносила свой вклад в ее преобразование. Я благодарю компанию Huawei за плодотворное сотрудничество и с нетерпением жду глобальных результатов этого инновационного проекта».

Коалиция P2C, основанная МСЭ, призвана содействовать развитию эффективной связи и цифровой трансформации во всем мире, уделяя первостепенное внимание удаленным районам в странах и регионах с ограниченным доступом к цифровым технологиям. В прошлом году компания Huawei подписала глобальное обязательство, целью которого к 2025 году является обеспечение связью около 120 млн. человек в удаленных районах более чем 80 стран. На сегодняшний день компания Huawei в сотрудничестве с представителями местного правительства и университетами предоставила возможность обучения для 2066 жителей Камбоджи, первой стране-партнере МСЭ по программе P2C.