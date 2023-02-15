Благоприятные перемены в Кавказском районе заметны в большинстве сфер его жизнедеятельности

Впервые главой Кавказского района Виталий Очкаласов стал в 2009 году, далее его переизбирали в 2014 и 2019. С момента, как он занял должность главы муниципалитета, наметилась и хорошо прослеживается положительная динамика развития важнейших сфер жизнедеятельности района. Это относится как к сельскому хозяйству, медицине и спорту, так и к сфере социальной защиты семьи, бизнесу и транспорту. А благодаря улучшению спортивной инфраструктуры активный отдых стал гораздо более популярным среди местного населения. Растут бюджетные доходы района и увеличивается количество предпринимателей.

Об улучшениях в социальной сфере

Видны благоприятные перемены в социальной сфере: ремонтируются больницы, ведётся закупка необходимого для поддержки здоровья граждан оборудования. В число отремонтированных медицинских учреждений входит Кавказская центральная районная больница, городская больница г. Кропоткин, станция скорой медицинской помощи и центр амбулаторной онкологической помощи. Не оставлены без внимания и образовательные учреждения: например, в 2019 году в районе была построена новая школа, 16 кабинетов которой оснащены современным оборудованием. Также в этом году планируется провести ремонт средней школы № 11 города Кропоткина. Глава Кавказского района Виталий Очкаласов считает поддержку семьи и детства наиболее значимой задачей и потому вносит в эту сферу весомый вклад, ведь наше будущее – это дети.

Динамика развития физкультуры и спорта

В муниципальном образовании активно поддерживается развитие сферы физической культуры: ведётся ремонт нескольких стадионов и строительство нового спортивного комплекса.

Каждый год в Кавказском районе перед днём защитника Отечества проходит турнир по мини-футболу, в котором глава района сам традиционно принимает участие. Виталий Николаевич показывает важность спорта в жизни человека личным примером: предпочитает активный отдых и даже является президентом муниципального футбольного клуба «Локомотив», который в прошлом году выиграл кубок губернатора Краснодарского края.

Достижения в сфере сельского хозяйства

Последние 7 лет Кавказский район входит в десятку лидеров по урожайности зернобобовых и зерновых колосовых культур. Необходимым глава Кавказского района считает финансирование агропромышленного комплекса: 138 млн рублей в виде субсидий было выделено на улучшение оборудования. Сумма субсидирования увеличивается на 15–20% ежегодно.

Вклад в развитие среднего и малого бизнеса

В прошлом году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ИП инициативы» был создан промышленный парк «Достояние». Также были улучшены мощности маслоэкстракционного завода, что позволило увеличить производительность предприятия до 2000 тонн в сутки. В 2019 году завершилась реконструкция IV очереди завода «Кроп-пиво» и цеха по рафинации растительного масла.

Ежегодно в Кавказском муниципальном образовании происходит реализация масштабных проектов. Благодаря грамотно выстроенной системе управления район выходит на новый уровень развития и стремительно улучшается во всех важных отраслях. Источник: https://www.yugopolis.ru/news/kak-razvivaetsya-kavkazskij-rajon-pri-vitalii-ochkalasove