Благородные цели, новый опыт и друзья на всю жизнь: что дает волонтерство

70 процентов волонтеров — это студенты и работающие молодые люди.

В прошлом году к волонтерскому движению столицы присоединились почти 300 тысяч человек, а его общая численность превысила 950 тысяч, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Они участвуют в различных проектах и акциях, помогают в проведении патриотических, культурных и спортивных мероприятий. Значительную часть своего времени волонтеры посвящают добрым делам, несмотря на то что 70 процентов из них — молодые люди, которые учатся в институте или уже работают.

«Основа волонтерского движения города — молодежь. Причем с каждым годом тех, кто хочет делать добрые дела, становится все больше. Это отзывчивые, трудолюбивые, внимательные и целеустремленные люди. Сегодня вкоманду волонтеров Москвы входят 950 тысяч жителей, только за прошедший год она увеличилась на треть», — сказала Наталья Сергунина.

Заявить о себе и получить признание

Совершая добрые дела, волонтеры получают опыт, знания, а также возможность посетить крупнейшие городские мероприятия, встретить единомышленников и завести друзей.

Сегодня в столице можно выбрать занятие по душе в более чем 10 направлениях деятельности: патриотическом, культурном, событийном, спортивном, экологическом и других.

В Москве есть места, где горожане могут помогать другим в любое время. Волонтеров культуры ждут в музеях, библиотеках и театрах. Для зооволонтеров всегда открыты городские приюты для животных. Доноры и медицинские помощники нужны в больницах, а в благотворительных фондах и некоммерческих организациях всегда будут рады тем, кто готов поддержать их подопечных.

Для того чтобы горожане могли посвящать больше времени волонтерской деятельности и совершать добрые поступки, этой осенью в столице было открыто три волонтерских окружных центра. Они работают ежедневно. Их уже посетили более пяти тысяч человек.

Здесь можно получить личную книжку волонтера или записаться на мероприятие, поддержать благотворительные акции или развить свои компетенции. Центры находятся в ЗелАО по адресу: Зеленоград, корпус 145, в ЗАО по адресу: Беловежская улица, дом 83 и в САО по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

Достижения волонтеров Москвы

С начала 2022 года ресурсный центр «Мосволонтер» сформировал 190 волонтерских корпусов. К ним присоединились более 65,9 тысячи человек, которые посвятили помощи свыше 450 тысяч часов. Они посещали приюты для животных, встречали москвичей на крупных городских событиях, поддерживали тех, кто в этом нуждается, в рамках акции «Москва помогает», заботились о сохранении окружающей среды.

Для всего волонтерского движения столицы уходящий год стал важным еще и потому, что в столице был учрежден и впервые вручен знак отличия «Волонтер Москвы». Это награда Мэра Москвы для волонтеров, которые внесли значительный вклад в развитие культуры добрых дел. 30 человек 5 декабря стали обладателями нового знака отличия. Среди них школьники, студенты, волонтеры «серебряного» возраста, спасатели и представители некоммерческих организаций.

Еще одним новшеством этого года стала разработка и передача педагогам городских школ первой в России настольной игры, прививающей ценности волонтерства. Игра под названием «Волонтеры в городе» была создана в ресурсном центре. В интерактивной форме она позволяет учащимся школ узнать о направлениях и форматах этой деятельности.

Присоединиться к добрым делам

Стать участником волонтерского движения может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера». Затем следует в режиме онлайн выбрать направления и интересные тематические мероприятия, оформить личную книжку волонтера или записаться на программы развития компетенций. Также москвичи могут делиться своим мнением в тематических опросах, тестах и голосованиях. На сайте «Мосволонтера» размещено восемь новых цифровых сервисов, которые были разработаны с учетом пожеланий участников.

Более 2,2 тысячи организаций стали партнерами «Мосволонтера», из них 600 начали сотрудничать с ресурсным центром с начала 2022 года. Они приглашают волонтеров на свои площадки, участвуют в благотворительных мероприятиях. Их представители становятся экспертами в крупных проектах ресурсного центра. Например, выступают наставниками и спикерами в рамках конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». В 2022 году в нем приняли участие свыше 23,8 тысячи человек. Это рекорд за всю историю конкурса.

Для того чтобы волонтеры могли оказывать квалифицированную помощь, а москвичи, которые только начинают свой путь, получили базовые навыки, ресурсный центр проводит программы развития компетенций. В 2022 году к ним присоединились более 12,5 тысячи человек, всего прошло 107 таких мероприятий.

Узнать больше можно не только на сайте «Мосволонтера», но и на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале. Также получить подробную информацию о деятельности ресурсного центра можно, отправив запрос на электронную почту: info@mosvolonter.ru.