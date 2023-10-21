Благотворительное мероприятие, посвященное выходу книги Ольги Земляной, состоялось в Москве

12 октября в иммерсивном шоуруме “Мария” состоялся благотворительный вечер, приуроченный к выходу книги “На кухне не только…” основателя и руководителя компании “Мебельная фея” Ольги Земляной. Светское мероприятие сопровождалось благотворительным аукционом в поддержку подопечных Фонда “Дети-бабочки”. Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на медицинскую помощь детям. Далее 10% от всех продаж книги будут также направлены в Фонд.

Каждый из гостей вечера мог помочь Фонду, купив книгу или выбрав один из уникальных лотов: день с Ольгой Земляной и индивидуальный разбор влияния интерьера на его жизнь, а также персональное поздравление от Александра Цыпкина на любой праздник для себя или близкого человека.

Благотворительный вечер посетили более 100 человек, среди которых были предприниматели, представители Фонда и журналисты, а также инфлюенсеры, такие как Мария Азаренок, Ксения Пушкина, Анна Перельмут и многие другие.

“Я постоянно жонглирую своими социальными ролями, и поэтому моя книга раскрывает тему того, как женщине совмещать дом, семью, карьеру и общественную жизнь. Потому что сначала ты разрешаешь себе удобную кухню, потом позволяешь себе не мыть полы, распределяешь зоны ответственности дома, а потом можешь управлять корпорацией”, – рассказала Ольга Земляная.

Генеральный спонсор книги – российская фабрика “Мария”.