Бой Усика и Фьюри переносится на январь

Спорт
30 июня 2023

К плохим новостям для фанатов бокса – бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за чемпионский титул в супертяжелом весе был отложен саудовцами до января. Это объясняется летними поединками между Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером, Фьюри и Усиком. Посмотреть высокопроходимые ставки на бокс от профессионалов можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Boxing — WBC World Heavyweight Title — Tyson Fury v Derek Chisora — Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain — December 3, 2022 Tyson Fury with Oleksandr Usyk after the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

С учетом того, что эти четыре бойца выступают летом, для саудовцев было бы слишком рискованно проводить свое мероприятие в декабре из-за короткого времени между боями. Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Усик (20-0, 13 КО) в сентябре защищает свой титул против обязательного претендента по версии IBF Даниэля Дюбуа.

Если Дюбуа победит Усика, он будет тем, кто сразится с чемпионом WBC Фьюри в январе в Саудовской Аравии. Ожидается, что бой Фьюри на октябрь будет объявлен в ближайшее время, и он может встретиться с бойцом ММА в боксерском поединке смешанного стиля.

Будет интересно, если Всемирный боксерский совет решит санкционировать бой в качестве защиты титула Фьюри. Это было бы подобно тому, как Комиссия Невады санкционировала матч Флойда Мейвезера-младшего против бойца UFC Конора Макгрегора как профессиональный поединок. 

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