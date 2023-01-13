Более 100 электронных услуг запустили или модернизировали на портале mos.ru в 2022 году

Цифровыми возможностями столицы пользуются уже 97,5 процента горожан.

В 2022 году услугами и сервисами портала Мэра и Правительства Москвы mos.ru воспользовались 629 миллионов раз. Это на 157 миллионов, или 33 процента, больше, чем в 2021-м, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Востребованность цифровых инструментов в столице растет впечатляющими темпами. Только в 2022-м онлайн-услугами и сервисами на mos.ru воспользовались 629 миллионов раз, а за все время — уже 2,9 миллиарда раз. Одновременно мы расширяем возможности городской платформы — за год оцифровали или модернизировали больше 100 услуг», — сообщила Наталья Сергунина.

По ее словам, увеличивается и аудитория портала: в 2022 году к нему присоединились более 600 тысяч человек. Общее число зарегистрированных пользователей сейчас превышает 15,1 миллиона.

Лучшая экосистема городских электронных услуг

В 2022-м портал mos.ru вновь подтвердил звание лучшей в России экосистемы, объединяющей сотни цифровых сервисов для жителей. Третий год подряд Москва становится лидером рейтинга качества предоставления электронных услуг. Как отметили в московском Департаменте информационных технологий, столица не только сохранила лидерство, но и улучшила показатели по сравнению с прошлым годом, набрав 95,84 балла из 100 возможных.

Город также занял первое место в стране по доле жителей, получающих государственные и муниципальные услуги онлайн. По данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются уже 97,5 процента горожан. За последние пять лет этот показатель увеличился на 30 процентных пунктов.

Опыт Москвы высоко оценили на всероссийском конкурсе лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации. Столица получила приз в номинации «Самый амбициозный проект» за переход к проактивному предоставлению услуг и созданию суперсервисов.

Самые востребованные сервисы

На портале mos.ru представлено более 380 электронных услуг и сервисов практически для любых повседневных задач — от заботы о здоровье до решения вопросов, связанных с коммунальным хозяйством, и многих других.

В числе самых востребованных электронных сервисов портала mos.ru — «Электронный дневник школьника» (более 176,5 миллиона обращений), «Электронная медицинская карта» (более 160,7 миллиона обращений), «Запись к врачу» (более 79,3 миллиона обращений), «Прием показаний приборов учета воды и тепла» (более 67,6 миллиона обращений) и «Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже» (более 43,7 миллиона обращений).

Среди электронных услуг у горожан наиболее востребованы запись в кружки и секции (более 3,3 миллиона обращений), получение доступа к электронной медицинской карте (более 1,1 миллиона обращений), оформление пропуска на въезд грузового транспорта (более 647 тысяч обращений), оформление ежемесячного пособия в форме ежемесячной денежной выплаты на ребенка (более 520 тысяч обращений) и подача заявления на предоставления питания за счет средств бюджета города Москвы (более 400 тысяч обращений).

Как обновились сервисы портала mos.ru

Столичные ценностно ориентированные сервисы в 2022 году стали еще удобнее и полезнее для горожан. Например, у пользователей благотворительного сервиса появилась возможность одновременно перечислить средства сразу на несколько программ (даже на все представленные в отдельной категории). Благодаря этому сделать выбор и помочь тем, кому необходима поддержка, стало еще проще. В сервисе «Библиотеки Москвы» добавили пуш-уведомления о статусе бронирования книг и удобную афишу событий в городских читальнях. Кроме того, в личном кабинете портала mos.ru запустили удобный виджет, который поможет книголюбам оперативно получать информацию о забронированных изданиях, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг.

В сервисе «Вместе с культурой» расширили информацию о доступных для аренды помещениях: так, пользователи могут сразу узнать, есть ли на территории парковка, доступны ли на площадке вайфай, кейтеринг и другие услуги.

В сервисе «Вывоз ненужных вещей» расширили каталог предметов, доступных для отправки на переработку. Теперь, помимо крупной бытовой техники и металлических предметов, в списке есть мебель и мелкая бытовая техника.

Какие новые услуги появились в 2022 году

Впервые в России столица перевела в электронный вид услуги подачи заявления на ежемесячное пособие для детей в возрасте от нуля до трех и от восьми до 18 лет. Для тех, кому нужна помощь социальных работников, предусмотрели возможность подать онлайн-заявку на получение социального обслуживания на дому или в стационаре.

Завершился перевод в цифровой формат всех 28 услуг в сфере жилья и имущества. Воспользоваться ими можно в любое удобное время и с любого устройства с выходом в интернет.

Упростили и подачу заявления на получение компенсации части платы в детских садах, оформление пропусков на въезд грузового транспорта и продление парковочных разрешений. Учащиеся теперь могут подать заявку на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) вне срока и при необходимости скорректировать свои данные в реестре участников ГИА.

Для студентов появилась опция онлайн-оформления справки при назначении государственной социальной стипендии, причем срок выдачи справок сократился в два раза — с 14 до семи дней. А для жителей всех льготных категорий добавили возможность подать электронное заявление на выпуск карты москвича.