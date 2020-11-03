Более 1000 квартир продала Группа компаний «А101» в ЖК «Прокшино» в Новой Москве

Уже свыше одной тысячи квартир продал с момента запуска продаж в первых числах августа в ЖК «Прокшино» (Новая Москва) один из ведущих московских девелоперов ГК «А101» (часть ПФГ «САФМАР» бизнесмена Михаила Гуцериева). Объем реализации составил порядка 55% от выведенных на рынок квартир в этом жилом комплексе, это свыше 44500 кв. м. Он расположен в пятистах метрах от станции метро с тем же названием. Об этом пишет РИА Недвижимость.

Объяснением роста спроса на жилье является идеально выбранный момент для запуска продаж. Отмечается, что в последние месяцы активно формировался отложенный спрос на жилье в условиях режима самоизоляции и экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19. С удовлетворением спроса помогли самые низкие ставки на рынке за всю историю ипотечного кредитования за счет реализации программы льготной ипотеки, — говорится в сообщении девелоперской группы «А101».