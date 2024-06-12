Более 12,4 тысячи волонтеров помогают на выставке «Россия»

Среди них есть студенты, врачи, педагоги, спасатели, представители средств массовой информации, ИТ-специалисты, сотрудники железнодорожных компаний, госслужащие.

Более 12,4 тысячи человек помогают в проведении Международной выставки-форума «Россия». Это самый масштабный волонтерский корпус за всю историю сопровождения мероприятий в столице, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В общей сложности волонтеры провели на выставке больше 150 тысяч смен. Они приехали из 156 городов России, таких как Калининград, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Мирный. Есть и представители дружественных стран. Среди них жители Колумбии, Боливии и Кубы», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, в числе волонтеров есть врачи, педагоги, спасатели, представители средств массовой информации, ИТ-специалисты, сотрудники железнодорожных компаний, госслужащие. Иногородние добровольцы прибыли в столицу, пройдя обучение и тестирование.

К команде присоединились активисты молодежного сообщества «STOлица». Они сопровождали около 100 тысяч детей из регионов: встречали и провожали в аэропортах и на вокзалах, были рядом при заселении в гостиницы и во время экскурсий.

Участвуют в организационных мероприятиях и свыше 2,5 тысячи студентов Российского государственного социального университета, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и других вузов.

Самому старшему члену команды, Лидии Леонтьевой, исполнилось 83 года. С января этого года она помогает в павильоне № 19 «Атом».

С улыбкой на смену

В штабе волонтеры вместе проводят свободное время и отмечают важные события. Так, с первого дня выставки свои дни рождения отпраздновали почти 1,5 тысячи человек. Наиболее активных поощряют: за определенное количество часов можно получить брендированные подарки — от браслетов до портативных аккумуляторов.

Кроме того, каждую неделю проводится розыгрыш. Победителям вручают билеты и сертификаты в «Москвариум», Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, кинотеатр «Художественный», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и на другие культурные площадки.

Когда хочется возвращаться

Арсений Ожегин входит в пятерку самых активных волонтеров выставки «Россия» — на его счету 840 часов. Он занимается навигацией и регистрацией гостей, сканированием входных билетов, сопровождением посетителей. Больше всего ему нравится рассказывать о регионах России в павильоне № 75.

«Меня впечатляет масштаб события. Помощь необходима во многих павильонах, и это позволяет мне получать профессиональный опыт. На выставке я развиваю навыки лидера. Больше всего мне нравятся улыбки окружающих. Хочется возвращаться сюда снова и снова», — поделился впечатлениями Арсений.

Анастасия Богачева состоит в корпусе волонтеров выставки уже свыше четырех месяцев. Тут она впервые попробовала себя в роли тимлидера. В павильоне № 75, где представлена экспозиция «Регионы России», она подсказывает гостям, с чего начать осмотр, и сопровождает к нужному стенду.

«Каждый мой день наполнен яркими впечатлениями. Здесь можно побывать на разных экскурсиях, увидеть все субъекты нашей страны. Часто мы становимся свидетелями трогательных событий. Например, встречи отца и его маленькой дочки, которые по стечению жизненных обстоятельств не виделись много лет», — рассказала Анастасия.

Присоединиться к команде можно на портале «Мосволонтер».