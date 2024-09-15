Более 140 тысяч человек посетили экскурсии по ВДНХ с начала года

Они состоялись в том числе в рамках празднования 85-летия ВДНХ. Гиды провели всех желающих по ключевым объектам, показали архивные фотографии и видеоматериалы.

За восемь месяцев 2024 года на ВДНХ организовали более 11 тысяч экскурсий. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Участники обзорных прогулок посетили исторические павильоны, музеи, увидели фонтаны и образцы ландшафтной архитектуры.

«Ежедневно на ВДНХ проходит около 50 экскурсий. Профессиональные гиды рассказывают горожанам и туристам об истории создания, главных символах и современном развитии выставки. С начала года с достопримечательностями комплекса познакомились больше 140 тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.

Особенно популярны у москвичей и гостей столицы ознакомительные прогулки по территории выставочного комплекса, а также по экспозиции центра «Космонавтика и авиация» и музею славянской письменности «Слово». Востребован у посетителей и интерактивный музейный комплекс «Буран», представляющий собой макет отечественного орбитального корабля, которым можно управлять в симуляторе.

Серия экскурсий и других мероприятий состоялась в этом году в рамках празднования 85-летия ВДНХ. Гиды провели участников по ключевым объектам, показали архивные фотографии и видеоматериалы.

В сентябре всех желающих приглашают на бесплатные тематические прогулки. Часть из них посвятят годовщинам со дня рождения антрополога Михаила Герасимова и советского ученого и изобретателя Константина Циолковского. Ознакомиться с расписанием программ, действующих сейчас, можно на сайте комплекса.

Выставка достижений народного хозяйства открылась 1 августа 1939 года. В первый же день ее посетили около 10 тысяч человек. В 1970–1980-е гости знакомились с достопримечательностями комплекса, передвигаясь на автопоездах. Маршрут начинался от арки главного входа и проходил по всей территории, включая Центральную аллею, площадь Дружбы Народов, животноводческий городок и каскад Каменских прудов.

Увидеть известные объекты можно и сегодня, в том числе во время поездки на комфортном электрокаре по кольцевой дороге ВДНХ.