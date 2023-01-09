Более 180 тысяч москвичей стали участниками молодежного проекта «Бизнес-уик-энд»

К нему могут присоединиться жители столицы в возрасте от 14 до 35 лет, которые пока только задумываются над созданием собственного бизнеса либо делают первые шаги в этом направлении.

Девять тысяч выпускников столичного молодежного проекта «Бизнес-уик-энд» уже открыли свое дело, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. В программе участвуют начинающие предприниматели, школьники и студенты, они прорабатывают идеи стартапов и получают все необходимые знания для открытия собственного дела.

«Для участников проекта проводят тренинги, лекции и встречи с наставниками. Занятия помогают определиться, в какой сфере вести бизнес и какие компетенции для этого понадобятся. За четыре года программа привлекла больше 180 тысяч молодых москвичей. Девять тысяч из них уже стали предпринимателями или самозанятыми — открыли свое дело и развивают его», — сообщила Наталья Сергунина.

К проекту «Бизнес-уик-энд» могут присоединиться жители столицы в возрасте от 14 до 35 лет, которые пока только задумываются над созданием собственного бизнеса либо делают в этом направлении первые шаги. В 2022 году занятия проводились в новом формате. Вместо лекций участникам было предложено пройти командную игру, которая включала задания с элементами нетворкинга. Основатели и руководители успешных проектов помогали найти идею и протестировать ее жизнеспособность. Бизнес-игры состоялись на площадках «Цифровое деловое пространство», «Старт Хаб» на «Красном Октябре», а также в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, Московском политехническом университете и других.

Своими знаниями в 2022 году делились основатели известных брендов, члены Совета предпринимателей Москвы, а также успешные выпускники прошедших программ «Бизнес-уик-энда».

В 2023 году желающие погрузиться в сферу предпринимательства смогут присоединиться к «Бизнес-уик-энд-марафону». Это своеобразный преакселератор. Попасть в программу можно как после прохождения бизнес-игры, так и с нуля. Занятия будут проводить в течение четырех недель. Участникам предстоит пройти практикум по поиску команды и партнеров, проработать с наставниками план развития проекта и разобрать домашние задания. Если после всех этапов молодые люди зарегистрируются в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей, они смогут пройти дальше и попасть в акселератор. Там на протяжении шести недель они будут заниматься масштабированием своего дела и увеличением выручки. К акселератору также сразу смогут присоединиться уже действующие предприниматели, минуя предыдущие этапы.

В акселераторе предусмотрено четыре тематических трека: «ИТ», «Производство», «Услуги» и «Предпринимай!». Для участников будут проходить мастер-классы, бизнес-практикумы, встречи с экспертами. В конце программы запланирована форсайт-сессия, на которой молодые люди построят стратегию развития и масштабирования проекта, а также презентуют свои разработки.