Более 20 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы столичного проекта «Онлайн-академия МБМ»

В Москве 2,5 года назад запустили работу «Онлайн-академии МБМ». Как напомнила заместитель мэра мегаполиса Наталья Сергунина, этот городской проект призван оказывать поддержку представителям столичного малого бизнеса. К настоящему времени его бесплатные обучающие программы прошли уже свыше 20000 человек. Успешные предприниматели и эксперты подготовили для них 29 курсов, которые включают около 160 видеоуроков, — уточнила чиновница, чьи слова передает сайт московской мэрии.

Отмечается, что слушатели «Онлайн-академии МБМ» сейчас могут воспользоваться тремя обучающими программами. Так, программа Start способствует получению базовых знаний о запуске бизнеса. В программе Progress слушателям доступен продвинутый уровень подготовки. Наконец, серия видеоуроков «PRO-курсы» нацелена на развитие бизнес-навыков, она будет полезна и начинающим предпринимателям, и опытным представителям бизнеса-сообщества.