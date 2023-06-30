Более 40 бесплатных концертов пройдет в Измайловском парке до конца лета

По выходным здесь выступают лауреаты международных фестивалей, джазовые коллективы и оркестр спасателей Москвы.

Более 40 выступлений музыкально-инструментальных ансамблей, духовых оркестров и джазовых коллективов организуют до конца лета в Измайловском парке, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Концерты проходят по выходным, вход свободный.

«Традиция летних музыкальных программ сохраняется в Измайловском парке уже больше 20 лет. В репертуаре этого сезона — мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции», — рассказала Наталья Сергунина.

По субботам с 16:00 до 17:00 у здания дирекции парка выступает оркестр спасателей Москвы. В его исполнении можно услышать вальс «Воспоминание», «Прощание славянки» и другие произведения.

По воскресеньям с 17:00 до 18:00 на этой площадке проходят концерты ансамбля солистов «Сфорцандо» — лауреатов международных фестивалей. В программу входят такие известные композиции, как «Старый рояль» Марка Минкова и «Романс» Дмитрия Шостаковича.

Поклонников джаза приглашают по выходным с 18:00 до 20:00 к эстраде «Солнечная». Среди исполнителей Ольга Ступина и B-Band, группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева и другие артисты.

За обновлениями музыкальной программы можно следить на сайте Измайловского парка.