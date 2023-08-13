Более 500 кафе и ресторанов: начался новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак»

Участники могут попробовать блюда, с которых начинают день в разных странах, и традиционные напитки, например кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке.

Начался новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак». К нему присоединились более 500 столичных кафе и ресторанов. Для жителей и гостей города они разработали особые утренние предложения из трех или четырех блюд, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Впервые “Московский завтрак” прошел в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае — июне. Меню нынешнего, третьего сезона будет доступно желающим до 30 сентября», — рассказала Наталья Сергунина.

Проект организовал столичный Комитет по туризму при поддержке Сбербанка. В нем участвуют заведения, расположенные практически во всех округах города, в том числе в ТиНАО. Это не только крупные рестораны, но и небольшие кафе, которые любят местные жители.

Участники могут попробовать блюда, с которых начинают день в разных странах, и традиционные напитки, например кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке. Учли и разные предпочтения гостей: есть завтраки для тех, кто не ест сахар, для сладкоежек или для тех, у кого не очень много времени утром. Стоимость сетов начинается от 199 рублей, на эту сумму можно заказать омлет, творожную запеканку с вишней и вишневый морс.

Заведения, участвующие в проекте, собраны на интерактивной карте туристического сервиса Russpass. Кроме того, у них на дверях есть специальная наклейка.