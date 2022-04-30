Более 700 московских старшеклассников встретились на триатлоне по гибким навыкам

В чемпионате по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 приняли участие более 700 учащихся 8-11 классов московских школ. Задания для первого этапа подготовили сотрудники ведущих отечественных компаний и рекрутинговых агентств. На турнир «Мегаполис 2035. Вызовы будущего» попали 120 лучших ребят. В финале школьники провели самопрезентацию и ответили на вопросы потенциальных работодателей.

«За время проведения чемпионата Soft Skills 2035 участники пробовали свои силы и в индивидуальной, и в командной работе. В результате из них сформировалось креативное сообщество целеустремленных профессионалов будущего, создавших не один совместный проект и планирующих продолжать работать вместе», — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Жюри определило трех победителей и шесть призеров чемпионата, еще 35 участников были отмечены в направлениях «Креативность», «Критическое мышление», «Коммуникация», «Кооперация» и «Лидер команды».

Городской методический центр проводит чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 в рамках проекта «Клуб Soft Skills 2035». Задача соревнований – сформировать у ребят навыки умения работать в команде, управлять эмоциями, а главное, помочь им научиться критически мыслить. Помимо непосредственно состязаний в рамках чемпионата проводятся креативные сессии, тренинги, воркшопы и встречи с экспертами.