Более трети столичных школ получили благодарности за подготовку учеников к олимпиадам

Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) вручил благодарности 204 школам Москвы. Это более трети от всего количества таких образовательных организаций, работающих в мегаполисе. Как рассказал научный руководитель ЦПМ московского Департамента образования и науки Иван Ященко, основой действующих в местных школах системы является ученик. Каждый ребенок талантлив, и учреждения образования должны способствовать раскрытию его таланта.

Следует напомнить, что в ходе минувшего года ученики из Москвы выиграли для сборной Российской Федерации две трети золотых медалей на олимпиадах международного уровня. Всего в списке благодарностей РСОШ представлено более 650 учреждений образования нашей страны и других государств, успешно подготовивших больше всего триумфаторов и призеров международных образовательных состязаний.