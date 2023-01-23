Более тысячи лет русской истории охватывают скульптуры выставки «Уникальная Россия»

В рамках художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» (Москва, Гостиный двор, 24 января – 5 февраля 2023 года) Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской Славы» представит 365 бюстов и скульптур, изображающих ключевых персоналий истории Отечества.

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения великого отечественного мыслителя Александра Александровича Зиновьева, 85-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 240-летию города Севастополя и 80-летию Курской битвы.

В экспозициях, посвященных героям проекта, также будут демонстрироваться, в том числе впервые, документы, личные вещи, фотографии и книги, рассказывающие о судьбе героев.

Представленные на выставке скульптуры охватывают более тысячи лет русской истории – от благоверного князя Александра Невского до героев Специальной военной операции России на Украине.

Отдельный раздел посвящен персонажам русских народных сказок – Царевны-Лебедя, Ивана-царевича, Серого волка и т. д. Выполненные в формате садово-парковой архитектуры, они иллюстрируют тезис «Дети – наше будущее, давайте воспитывать их на примерах добрых и умных книг, на которых росли поколения их предков».

Уникальным примером взаимодействия художника и общества станет прием авторами проекта «Аллея Российской Славы» заявок от регионов, муниципалитетов, учреждений и компаний на безвозмездную передачу бюстов прославивших Россию граждан учебным заведениям, войсковым частям для установки на их территории, а также для открытия Сквера поэтов, Сквера писателей в общественных пространствах населенных пунктов.

За время работы выставки-форума «Уникальная Россия» проект «Аллея Российской Славы» безвозмездно передаст 10 бюстов выдающихся литераторов, художников, артистов, композиторов, на выбор из 45 имен.

На выставке будут представлены работы содружества скульпторов, в том числе таких известных современных мастеров, как Салават Щербаков, Сергей Олешня, Анатолий Дементьев, Александр Аполлонов, Иван и Елена Черапкины, Георгий Мясников, Михаил Ушаков, Евгений Соколов, Тимофей Смольянинов, Владимир Колесников, Александр Ромашев.