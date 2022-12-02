Больше, чем легенда: VOOPOO DRAG 4 с четырьмя уникальными преимуществами выходит на рынок

Общество
2 декабря 2022

29 ноября компания VOOPOO официально представила четвертое поколение вейпов DRAG — модель DRAG 4. Это уникальная модель с особым дизайном, обеспечивающая исключительный и улучшенный опыт парения.

Первая модель серии VOOPOO Drag увидела свет в 2017 году, установив отраслевой рекорд по скорости зажигания и тем самым мгновенно обеспечив себе преимущество перед конкурентами. В 2019 году компания VOOPOO представила DRAG 2 с инновационным режимом FIT, предлагающим пользователям оптимизированную выходную мощность и улучшенный опыт парения. В 2021 году была выпущена модель VOOPOO DRAG 3 с режимом Super Burst и быстрым зажиганием в 0,001 сек. Каждая инновационная разработка отражает стремление VOOPOO к исключительному качеству вейпинга.

Уникальный дизайн: 

Поддерживая и развивая классический дизайн моделей DRAG, Drag 4 разработан с использованием цинкового сплава, кожи, элементов из массива дерева и натуральных смол. Все устройства DRAG 4 обладают особым дизайном с уникальными элементами, подчеркивающими исключительность каждого пользователя DRAG. Улучшенное качество кожи делает корпус еще более приятным наощупь, а конструкция без отверстий повышает износостойкость, защищая устройство от попадания пыли. С-образная магнитная крышка аккумуляторного отсека легко крепится и снимается и, вероятно, останется плотно прилегающей к блоку даже в случае падения устройства, обеспечивая ему долговечность и устойчивость к ударам.

Уникальное парение: 

По сравнению с двойным впускным отверстием, тройное отверстие с устойчивой треугольной структурой эффективнее регулирует направление потока и увеличивает количество проходящего воздуха, обеспечивая ускоренное образование пара и более плавное парение. Картридж UFORCE-L оснащен оригинальным круговым кольцом для регулировки подачи воздуха. Свободная регулировка и упрощенный контроль потоком воздуха позволяет удовлетворить потребность в любом объеме пара. Технология Dual In One Coil ускоряет нагрев и повышает эффективность парения, увеличивая выделение пара и гарантируя насыщенные, деликатные ароматы.

Уникальная конструкция:

Инновационный многофункциональный переключатель позволяет пользователю ограничивать мощности или блокировать устройство по своему усмотрению. Кроме того, усовершенствованный интерфейс UI с четко разделенными функциональными клавишами убережет пользователей от непреднамеренного нагрева при случайном прикосновении. В режиме TC чип автоматически идентифицирует большинство нагревательных элементов и регулирует их температуру в соответствии с рекомендованными параметрами, удовлетворяя особые потребности пользователей.

Уникальное время обслуживания:

Благодаря высочайшему в отрасли стандарту быстрой зарядки 5V/3A пользователи модели DRAG 4 могут практически отказаться от ожидания. Эко-режим продлевает время работы не менее чем на 10%, удовлетворяя потребность пользователя в паре при низком уровне заряда батареи.

В результате усердной работы команда VOOPOO интегрировала эксплуатационные преимущества предыдущих трех моделей DRAG и инновации в области дизайна, распыления и интерактивного опыта в DRAG 4 — уникальную классику в отрасли вейпов, олицетворяющую всю преданность профессионалов VOOPOO! Мы убеждены в том, что DRAG 4 станет абсолютной легендой, способной превзойти даже предыдущие модели DRAG. 

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