Больше трети квартир в новостройках бизнес-класса приходится на студии и однокомнатные квартиры

По данным аналитиков проектной компании WE-ON GROUP, в последние два года застройщики жилых комплексов класса «бизнес» отдают предпочтение популярному сегодня формату квартир небольших площадей – студий и однокомнатных квартир. Это примерно 35% всей площади, предусмотренной под жилье.

Средняя площадь студии на данный момент составляет 19-24 квадратных метров, а однокомнатных квартир – 37-39 квадратных метров.

«Интересные тенденции наблюдаются в сегменте «бизнес». За последние два года можно наблюдать значительные изменения в проектах бизнес-класса. Доля «трешек» в новостройках потеряла около 5%, квартир с большей площадью стало меньше в среднем на 2%. Это объяснимо появлением популярного формата – студий и увеличением количества однокомнатных квартир. Доля таких квартир в среднем превышает треть всех квартир в ЖК», – комментирует Марина Самусенко, руководитель архитектурного отдела WE-ON GROUP.

По ее словам, для покупателя в данном случае тоже больше плюсов – предложение становится актуальным для тех, кто еще недавно мог засматриваться только на «комфорт». Надо отметить, что многое зависит от проекта, некоторые застройщики в конкретных проектах отказываются от студийного формата, что делает проект более камерным и приближает его немного более в сторону элитного жилья.

Примерно треть всех площадей приходится на 2-комнатные квартиры. Их квадратура может быть самой разной – от 46 до 75 квадратных метров.

В бизнес-классе средняя площадь 3-комнатной квартиры в среднем начинается от 75 квадратных метров (около 15% площадей), 4-комнатной – от 100 «квадратов». При этом надо не забывать, что на рынке практически исчезли стандартные квартиры с отдельной кухней – все стремятся к евро-формату с кухней-гостиной.