26 октября в московском ресторане Modus состоялась 18-я ежегодная звездная премия журнала MODAtopical – «Topical Style Awards 2026», объединившая представителей шоу-бизнеса, fashion-индустрии, медицины и бьюти-бизнеса. Одним из лауреатов вечера стал бренд профессиональной косметики Bouticle, получивший награду в номинации «Beauty-прорыв».

Генеральный директор представительства бренда Bouticle в России – Михаил Альтшулер был отмечен за развитие бренда в индустрии профессиональной красоты. Сегодня Bouticle – это концептуальный бренд, специализирующийся на разработке и производстве профессиональной косметики для специалистов парикмахерского искусства и fashion-индустрии. В ассортименте марки представлены коллекции для окрашивания, ухода и восстановления волос, стайлинга и профессиональные аксессуары. В основе философии Bouticle – сочетание современных технологий, качественных ингредиентов, актуальных модных тенденций и профессионального подхода к созданию продуктов. Особое внимание бренд уделяет не только эстетическому результату, но и комплексному уходу за волосами.

Премия Topical Style Awards традиционно отмечает достижения тех, кто формирует современную индустрию стиля, красоты и культуры. В этом году среди номинантов и гостей были Филипп Киркоров, Мари Краймбрери, Жасмин, Александр Ревва, Наталья Подольская, Анна Плетнева, Стас Михайлов, Олеся Судзиловская и многие другие представители российского шоу-бизнеса.

Комментируя получение награды, Михаил Альтшулер отметил особую атмосферу премии и ее объединяющую роль для представителей разных индустрий:«Topical Style Awards – это премия, которая объединяет вокруг себя красивый бизнес, бьюти-бизнес, фэшн и индустрию музыки, кино и шоу-бизнеса. И самое главное – это надежные партнеры, которые всегда помогают, вдохновляют и поддерживают в самое непростое время.Мы очень рады стать призерами, победителями в номинации «beauty-прорыв», быть отмеченными такими известными и почитаемыми в индустрии людьми, как Оксана Федорова и командой MODAtopical. Проекты журнала всегда яркие, динамичные, интересные и, самое главное, актуальные времени». Церемонию награждения провели Катя Гусева, Андрей Разыграев, Кристина Курт и Анастасия Казанцева. Музыкальную программу вечера составили выступления Натальи Подольской, Александра Реввы, Жасмин, Мари Краймбрери, Анны Плетневой, Алины Делисс и других артистов.

Для Bouticle награда «Beauty-прорыв» стала важным признанием работы команды и развития марки на рынке профессиональной косметики, а также возможностью стать частью сообщества компаний и людей, формирующих современные стандарты красоты и стиля.