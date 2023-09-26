Bracco Imaging S.p.A. объявила о глобальном соглашении с Subtle Medical, Inc.

Bracco Imaging S.p.A., мировой лидер в диагностической визуализации, и Subtle Medical, Inc., ведущий новатор в сфере получения изображений с использованием искусственного интеллекта (ИИ), заключили глобальное соглашение в области магнитно-резонансной томографии (МРТ). Данное глобальное соглашение начнет применяться прежде всего в Соединенных Штатах, где Bracco Imaging реализует свой ассортимент товаров и услуг через филиал, Bracco Diagnostics Inc.

МРТ с контрастным усилением предполагает использование контрастных веществ для выделения определенных тканей или аномалий, обеспечивая улучшенную визуализацию и более детальное изображение. В этом контексте результатом изучения и использования возможностей искусственного интеллекта может стать более точная и эффективная интерпретация изображений, расширение диагностических возможностей и оптимизация лечения пациентов. Благодаря этому стратегическому партнерству Bracco Imaging и Subtle Medical могут использовать общую интеллектуальную собственность для достижения своих амбициозных целей.

«Комбинация знаний Bracco в области контрастной визуализации и технологии глубокого обучения компании Subtle Medical при ее применении в области магнитно-резонансной томографии, несомненно, пойдет на пользу врачам и их пациентам», — заявил Фульвио Ренольди Бракко (Fulvio Renoldi Bracco), вице-председатель и генеральный директор Bracco Imaging S.p.A. «Благодаря этому партнерству мы будем стремиться расширять границы точности и эффективности диагностики, открывать новые возможности и приносить дополнительную ценность своему уникальному МРТ-портфолио».

«Subtle Medical высоко ценит партнерство с мировым лидером в области развития и коммерциализации контрастной визуализации, таким как Bracco», — сказал Эньхао Гонг (Enhao Gong), генеральный директор Subtle Medical, Inc. «Данное соглашение представляет собой значительную веху для обеих компаний, поскольку мы объединяем усилия, чтобы расширить возможности медицинских работников и улучшить результаты лечения пациентов во всем мире с помощью платформы компании Subtle Medical и инновационного набора продуктов искусственного интеллекта для МРТ и не только».