Бренд Amazfit стал официальным спонсором соревнований по триатлону «Побег из Алькатраса»

Мир
26 мая 2022

Amazfit, ведущий мировой бренд интеллектуальных носимых устройств, принадлежащий компании Zepp Health, стал официальным спонсором соревнований по триатлону «Побег из Алькатраса» (EFAT) в 2022 году, для которых он предоставил умные часы для активного отдыха. Сверхпрочные и надежные умные часы Amazfit серии T-Rex для активного отдыха, созданные в соответствии с лозунгом бренда «Сделай себя лучше» (Up Your Game), могут предоставить триатлонистам весь необходимый функционал для участия в захватывающем соревновании.

Бренд Amazfit, ориентированный на здоровье и фитнес, специализируется на передовых носимых устройствах, которые вдохновляют на здоровый и активный образ жизни, таких как высокопроизводительные, функциональные и долговечные часы серии Amazfit T-Rex, которые дополняют обширный ассортимент устройств для активного отдыха этого бренда. Новая модель Amazfit T-Rex 2, отражающая эволюцию этой серии прочных устройств для активного отдыха, вышла с еще более впечатляющими обновлениями, такими как: прочный, яркий и модный дизайн; высокоточное двухдиапазонное позиционирование по пяти спутникам, а также 24-дневный ресурс аккумулятора, достаточно мощного для любых приключений; прочность военного класса в сочетании с возможностью эксплуатации в условиях сверхнизких температур до -30℃; влагозащита 10 АТМ, более 150 спортивных режимов (включая триатлон) и всестороннее отслеживание состояния здоровья, что позволяет триатлонистам сохранять контроль во время плавания, езды на велосипеде и бега; совершенно новая функция импорта маршрутов и навигации в реальном времени, позволяющая триатлонистам любого уровня отслеживать свои перемещения прямо на часах.

Говоря о новом партнерстве, Дженнифер Лау (Jennifer Lau), вице-президент компании IMG по спортивным мероприятиям, сказала: «Мы рады приветствовать бренд Amazfit, лидера в области дизайна и функциональности спортивных носимых устройств, в качестве нашего официального спонсора, предоставившего умные часы для активного отдыха. Стремление бренда Amazfit предоставить спортсменам технологии для достижения наилучших результатов соответствует образу жизни участников соревнования»Побег из Алькатраса»».

Бренд Amazfit в сотрудничестве с организаторами триатлона «Побег из Алькатраса» (EFAT) предоставит избранным триатлонистам новые умные часы для активного отдыха Amazfit T-Rex 2 для отслеживания персональных результатов тренировок и личных показателей здоровья во время соревнования и после него. Официальный стенд бренда Amazfit будет открыт 4 и 5 июня, чтобы поддержать участников соревнований и рассказать триатлонистам о продуктах, которые объединяют здоровье и технологии.

Вице-президент бренда Amazfit Бин Фань (Bin Fan) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы гордимся тем, что стали спонсором одного из самых ожидаемых соревнований в Америке. Бренд Amazfit специализируется на разработке надежных и многофункциональных умных часов для активного отдыха, призванных повысить качество жизни. Лозунг нашего бренда — «Сделай себя лучше» (Up Your Game), и мы призываем своих пользователей жить мечтой и свободно выражать свой активный дух. Благодаря партнерству с EFAT мы надеемся расширить опыт взаимодействия с пользователями на более широкую аудиторию и поддержать не только любителей спорта, но и профессиональных спортсменов самыми передовыми продуктами бренда».

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