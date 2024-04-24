Бренд «Папа Джонс» не побоялся зайти на ярославский рынок пиццерий

В Ярославль пришел новый для региона международный бренд пиццерий «Папа Джонс», и 22 апреля 2024 в самом центре города появилась вывеска, говорящая, что в ближайшие дни откроется его зал. Примечательно, что буквально в нескольких метрах работает итальянский ресторан «4 сыра», тоже специализирующийся на пицце.

Рынок пиццерий в Ярославле насыщенный и непростой: есть несколько значимых и крупных игроков, которые пытаются завоевать свою аудиторию. Сначала в центре города начали открываться рестораны «Академия», больше нацеленные на зал, чем на доставку. Вслед за этим в город зашли вологодский бренд «ПиццаФабрика» и крупнейшая российская франчайзинговая сеть пиццерий родом из Сыктывкара — «ДодоПицца». Одновременно в городе стали развиваться Domino’s (сейчас «Домиnо»), «Ташир Пицца» и другие единичные, не сетевые, точки. Все эти заведения вели мощную борьбу за гостя, сложно сказать, кто же из них сейчас на пике популярности у ярославцев. И сам факт входа «Папа Джонс» на такой плотный рынок многие предприниматели считают рискованным.

Бренд «Папа Джонс» был основан в 1984 году в штате Индиана, США, а в Россию пришел в 2003 году. В 2022 году российское подразделение отделилось от американского головного офиса и перестало быть частью глобальной компании, сохранив при этом название в кириллическом написании и все точки своих франчайзи (на тот момент — 186 пиццерий).

По информации жителей города, доставка пиццы и других закусок «Папа Джонс» работает уже с начала 2024 года, и вот на днях планируется открытие зала ресторана. «Мы не боимся конкуренции, наоборот, чем больше разных ресторанов, тем более тщательно надо следить за качеством, сервисом, придумывать интересные акции, семейные программы. Это стимулирует и развивает рынок и предпринимателей», — рассказала франчайзи новой в Ярославле сети. — «Мы готовимся к праздничному открытию, а что конкретно на нем будет — пока остается в секрете, вы все увидите».

По мнению экспертов рынка HoReCa, у Ярославля достаточно емкости рынка, чтобы «переварить» ещё одну сеть пиццерий. Но недооценивать конкурентов не стоит: другие бренды уже хорошо знакомы ярославцам, у них есть свои поклонники, и новой франчайзи «Папа Джонс» придется побороться за своего клиента с акулами пиццы и доставки.