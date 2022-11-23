Бренд профессиональной садовой техники CAIMAN представил своим партнерам новую концепцию фирменных салонов

С 8 по 11 ноября состоялась 15-я юбилейная выставка MITEX 2022 Moscow International Tool Expo. В роли генерального спонсора выступил CAIMAN. За последние годы компания существенно расширила свое предложение, а в 2022 году вывела на рынок 100 новых продуктов, увеличив ассортимент вдвое.

CAIMAN – бренд профессиональной садово-парковой техники, основанный в 2004 году. Его родиной является Франция, торговая марка принадлежит российской компании Unisaw Group. Благодаря количеству используемых инноваций CAIMAN является высокотехнологичным брендом, который на сегодняшний день включает более 20 категорий оборудования. Владельцам загородных участков предлагаются культиваторы и мотоблоки, бензокосы, газонокосилки, скарификаторы, садовые тракторы, снегоуборочные машины, роботы для кошения травы, опрыскиватели… Оборудование CAIMAN работает в сфере фермерства, реновации, ухода за городскими территориями и спортивными объектами, МЧС и т.д. Под данной торговой маркой производятся расходные материалы. Часть техники CAIMAN выпускается в России. Компания создала систему обучения и сервис, объединивший услуги, впервые появившиеся на рынке садовой техники как в нашей стране, так и в мире.

Одно из важных событий последнего времени – открытие фирменных салонов CAIMAN в Москве (г. Химки) и Санкт-Петербурге, где садово-парковая техника представлена в новом формате.

В течение нескольких лет компания занималась созданием полноценной инфраструктуры бренда, развивала и отлаживала сервисные услуги. Были разработаны и внедрены стандарты поддержки клиентов и система обучения дилеров. На новом этапе CAIMAN подошел к созданию салонов, работающих в рамках единой концепции.

Комплексный концепт бренда анонсирован дилерам компании в ходе конференции, организованной в рамках деловой программы MITEX. Партнерам были представлены новые сервисные услуги, а также продемонстрированы стандарты оформления торговых зон.

«CAIMAN – профессиональная техника и покупателям важно объяснить ее особенности. В салонах мы не только показываем разные модели, но и даем необходимые разъяснения, помогаем с выбором. Широкий ассортимент не позволяет отличить одну машину от другой в спешке, «на ходу». Кроме того, в дальнейшем люди будут работать с оборудованием в разных условиях, поэтому консультанты компании должны вникнуть в нюансы каждой ситуации. В салонах CAIMAN покупатель получит ответы на все вопросы, здесь человеку проще погрузиться в идею и атмосферу бренда», — Александр Маркин, генеральный директор Unisaw Group, основатель CAIMAN.

За 4 дня экспозиции стенд CAIMAN посетило большое количество партнеров, в том числе — потенциальных. В планах компании – дальнейшее развитие дилерской сети.

CAIMAN – техника высокого качества, созданная для работы в интенсивном режиме, многие машины рассчитаны на использование в самых сложных условиях. При этом среди ее покупателей как организации, которые занимаются обслуживанием территорий, так и частные лица, владельцы загородной недвижимости. Клиентов объединяет желание работать с надежным, современным и удобным оборудованием. Все они защищены Программой гарантии 5+, которая включает в себя, в том числе, 3 года на профессиональное использование.

Бренд поддерживается уникальными сервисными услугами. Программа трейд-ин гарантирует, что через 5 лет со дня покупки и при условии соблюдения правил обслуживания, компания выкупит технику обратно за 50% от ее стоимости на момент продажи клиенту (подробнее на caiman.ru). Срок службы машин позволяет после этого работать еще многие годы. Современная тенденция – бережливое производство, и CAIMAN полностью соответствует этому тренду.