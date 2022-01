БРЕНД TUMI представляет обновленные коллекции ALPHA BRAVO И TUMI CREW

Уже более десяти лет коллекция Alpha Bravo от TUMI воплощает в себе инновационные технологии и практичный дизайн. В этом году бренд представляет обновленную версию коллекции и запускает рекламную кампанию Life in Forward Motion в ее честь. Частью Alpha Bravo стали совершенно новые модели, отличительными чертами которых является модульность, экологичность и долговечность: рюкзаки, слинги, нагрудные сумки, портфели, спортивные сумки и сумки кроссбоди. Всего коллекция включает более 20 предметов. Некоторые модели доступны в сезонной цветовой гамме в стиле милитари и изготовлены из рипстопа, напоминающего прочную парашютную ткань. Большинство новинок изготовлено из ткани с добавлением переработанных материалов, в том числе и подкладка — фирменный баллистический нейлон стал еще экологичнее. Высокое качество продукции делают коллекцию настоящим «подарком для природы».

Новинки созданы в соответствии с концепцией коллекции Alpha Bravo «Иди куда угодно и делай что угодно». Это обеспечивает их совместимость с новыми дорожными аксессуарами TUMI+ — модульной экосистемой, которая помогает путешествующим отрегулировать процесс использования сумок, чтобы не терять время. Аксессуары TUMI+ совместимы не только с моделями из коллекции Alpha Bravo, но и со многими другими товарами бренда TUMI за счет применения цепочек, G-образных крючков и карабинов.

В поддержку запуска обновленной коллекции TUMI Alpha Bravo весной выйдут четыре короткометражных фильма с интернациональным составов участников под названием «Команда TUMI» (TUMI Crew). Производством этих фильмов занимались на двух континентах, в Нью-Йорке и Лондоне. Режиссерами стали Autobahn и Энди Мадлен (Andy Madeleine). В кампании отражены их многогранный талант, с помощью которого они воплощают в жизнь принцип Life in Forward Motion для Alpha Bravo.

Первый эпизод с участием гонщика Формулы-1 и геймера Лэндо Норриса (Lando Norris) дебютирует 11 января 2022 г. и будет посвящен рюкзаку Navigation Backpack, спортивной сумке Mason Duffel и поясной сумке Classified Waist Pack. Чемпион среди юниоров и пятикратный финалист Формулы-1 начал участвовать в гонках в 7 лет, а в 14 стал самым молодым чемпионом мира по картингу. В 19 лет он стал участником Формулы-1 в качестве самого юного британского гонщика турнира. Сегодня, став финалистом нескольких заездов, отметившимся самым быстрым прохождением круга и поул-позицией, Лэндо на пути к титулу чемпиона мира Формулы-1.

Во втором эпизоде мы увидим профессионального футболиста и настоящий образец для подражания — Сон Хын Мина (Son Heung-Min). Фильм выйдет 27 января 2022 г. и будет посвящен рюкзакам Logistics Backpack и Navigation Backpack, а также дорожной сумке Liaison. Сон выступает за футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» и является капитаном сборной Южной Кореи по футболу. В 2019 году он стал самым результативным азиатским игроком в Лиге чемпионов, а также первым азиатским игроком, забившим более 50 голов в Премьер-лиге в 2020 году. Сон был назван лучшим футболистом Азии 6 раз. Благодаря его скромности популярность игрока объединяет поклонников.

В третьем эпизоде снялся обладатель Грэмми, номинант на «Золотой глобус» и «Эмми», актер, исполнитель и музыкант Энтони Рамос (Anthony Ramos). Фильм выйдет 7 февраля 2022 г. и будет посвящен нагрудной сумке Recruit Chest Pack, а также сумкам Ally Pack и Transport Pack. Рамос, чье творчество пользуется большой популярностью, недавно выпустил свой второй альбом Love and Lies, запечатлев эмоции в музыке. Портреты Рамоса украсили обложки журналов The Hollywood Reporter и Time Magazine. Артист вошел в престижный список Next журнала TIME 100, в котором отмечены молодые лидеры, создающие будущее.

В четвертом эпизоде, который выйдет 8 марта 2022 г., известная певица и автор песен Грейси Абрамс (Gracie Abrams) продемонстрирует слинг Platoon Sling, сумку через плечо Junior Crossbody и рюкзак (Search Backpack). Несколько изданий называют Грейс певицей, которую ждет большое будущее, среди них — Pigeons & Planes, Fader и i-D. Помимо этого, Грейс стала одной из семи выдающихся женщин-музыкантов по версии Vogue UK. Абрамс популярна благодаря ее эмоционально интимной лирике и участию в создании музыкальных произведений. В своей недавней работе This Is What It Feels Like Абрамс обнажает самые сокровенные эмоциональные переживания. В начале 2022 года певица отправится в турне по Северной Америке и Европе.

Выход обновленной коллекции будет отмечен поп-ап мероприятиями бренда по всему миру, во время которых любой желающий сможет поближе взглянуть на модели Alpha Bravo при участии команды Tumi Crew. Дебют промоакции TUMI состоится в торговом центре Dubai Mall в ОАЭ с 8 по 14 февраля 2022 г.

«В этой кампании TUMI стремится продемонстрировать свои главные ценности самым революционным образом. В кампании TUMI Life In Forward Motion показана история нашего бренда с точки зрения четырех талантливых людей, отражая их стремления, амбиции и то, как они преодолевают сложности. Наша команда не перестает совершенствоваться, как и коллекция Alpha Bravo», — заявила старший вице-президент TUMI по электронной коммерции и маркетингу Джилл Кризельман (Jill Krizelman).

Креативный директор бренда TUMI Виктор Санс (Victor Sanz) добавил: «Наш образ путешествий сильно изменился за последние два года, и мы решили переориентировать коллекцию Alpha Bravo в соответствии с веяниями времени. Мы выяснили, на что обращают внимание наши клиенты, и проанализировали, каким образом мы можем интегрировать выводы в запуск этой коллекции. Изучив потребности не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения образа жизни, мы поняли, что в основе нашей концепции должно быть увлечение».