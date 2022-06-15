Bridgetek представляет новые датчики и приводы для упрощения внедрения Интернета вещей

Bridgetek внедряют новую линейку датчиков и приводных устройств для повышения производительности, устойчивости качества и выхода продукции, использования персонала и обеспечения эффективного использования ресурсов. Сферы применения этих устройств включают в себя промышленные системы управления, интеллектуальное земледелие, морскую аквакультуру, интеллектуальные офисы, лабораторное оборудование и автостоянки.

Датчики и приводные устройства предназначены для совместной работы в рамках общей сети, известной как шина датчика дальнего радиуса действия (LDSBus). Это значительно упрощает процесс прокладки кабелей за счет использования стандартных соединителей и распределения питания между подключенными устройствами. Кроме того, это устраняет сложность взаимодействия различных устройств, протоколов, сетей и программного обеспечения, позволяя им беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. Все данные датчиков и команды приводных устройств на LDSBus передаются на IoTPortal и из него через разработанные Bridgetek шлюзы IoTPortal.

Основные особенности Bridgetek LDSBus включают: Простота установки: один кабель LDSBus CAT5/5e с разъемами RJ45 обеспечивает передачу данных и электропитание; универсальность: шлейфовое подключение LDSBus с использованием соединителей HVT. Каждый узел HVT имеет четыре порта RJ12 для модулей датчиков/приводных устройств; большие расстояния: каждую шину можно удлинить до 200 м в каждом направлении от шлюза; простота настройки: для настройки системы не требуется какого-либо опыта программирования; удобство использования: все датчики и приводные устройства можно контролировать с помощью одного и того же интуитивно понятного приложения и информационной панели; эффективность: уведомления по электронной почте, СМС и push-уведомления позволяют избежать необходимости постоянного мониторинга данных и освобождают персонал для выполнения других задач

Владельцы и сотрудники могут подключаться к системе как локально, так и дистанционно с помощью приложения для смартфонов и браузерной информационной панели, а также получать предупреждения и уведомления. Интуитивно понятный и удобный в использовании интерфейс снижает время, необходимое для обучения, а простая конфигурация системы не требует разработки программного кода.

Внедрение Интернета вещей (IoT) продолжает расти по мере того, как все большее число отраслей осознает связанные с ним преимущества. Наряду с технологическими достижениями также системы Интернета вещей (IoT) развиваются за счет более простой установки, что открывает двери для многих пользователей, которые традиционно не рассматривали интеллектуальные решения.