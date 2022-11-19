Bright Food Group приняла участие в пятой выставке CIIE

На пятой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) группа компаний Bright Food Group вновь представила свою глобальную платформу реализации продуктов питания THE SMART CHAIN. За последние пять лет Bright Food Group заняла более открытую позицию и приняла участие в CIIE во всех аспектах, областях и каналах, демонстрируя китайским и иностранным гостям более международный, ориентированный на рынок и профессиональный имидж бренда.

Bright Food Group exhibition area

Глобальная платформа реализации продуктов питания THE SMART CHAIN группы компаний Bright Food Group уже пять лет подряд является крупнейшим стендом выставки продуктов питания. Экспоненты представляли 30 стран и регионов, категории включали мясо, воду, молочные и зерновые продукты, а также масла, вино, продукты для отдыха, каналы дистрибуции, торговые услуги и пр., что позволило китайским потребителям испробовать весь мир, не выходя из дома.

В последние годы Bright Food Group сосредоточила внимание на получении и реализации продуктов с высоким содержанием белка для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Глобальная платформа реализации продуктов питания THE SMART CHAIN, созданная в результате CIIE, в полной мере сыграла свою роль в качестве главной устойчивой силы для обеспечения высокого качества жизни населения, делая «мешок риса», «корзину овощей» и «бидон молока» незаменимыми для китайских потребителей.

Группа компаний Bright Food Group, поддерживающая поставки основных и дополнительных продуктов питания в Шанхае, представляет собой комплексную группу предприятий пищевой промышленности, объединяющую современное сельское хозяйство, переработку, производство и реализацию продуктов питания, включая молочные продукты, мясо, сахар, зерно и масло, овощи, водные продукты и др., и осуществляющую полную цепочку поставок пищевой продукции от поля до стола.

Группа стремится к обеспечению поставок продуктов питания и объединению внутренних и внешних ресурсов. Сеть ее деловых партнеров охватывает весь мир, что формирует локализованную транснациональную компанию с конкурентоспособным влиятельным брендом, одним из ведущих китайских брендов продуктов питания, осуществляющим свою деятельность и транснациональные операции по всему миру.

В будущем Bright Food Group также будет следовать темпам новой эры, продолжать содействовать высококачественному развитию, уделять пристальное внимание стратегии производства продуктов с высоким содержанием белка и предоставлять китайским потребителям более высококачественные продукты и услуги.