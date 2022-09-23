Брокер Vantage получил три награды на церемонии Global Forex Awards 2022

Международный мультиактивный брокер Vantage получил три награды на церемонии вручения премии Global Forex Awards 2022 — Retail, организованной компанией Holiston Media.

Vantage был удостоен наград в трех категориях, включая «Лучшая мобильная платформа/приложение для торговли на рынке Форекс — мировой рынок», «Лучшее исполнение сделок на рынке Форекс — мировой рынок» и «Самый надежный форекс-брокер — Азия».

Премия Global Forex Awards 2022 — Retail, которая в этом году была уже пятой по счету, отмечает заслуги компаний, использующих новейшие технологии и предлагающих розничным трейдерам низкие комиссии, комплексные инструменты рыночного анализа, современные образовательные программы и обслуживание мирового класса.

Директор по стратегии и торговле компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres) заявил следующее: «Для нас большая честь получить эти награды на церемонии Global Forex Awards 2022 – Retail. С момента проведения нами в прошлом году ребрендинга компания Vantage претерпела значительные изменения, и эти награды являются подтверждением правильности того направления, в котором мы решили развивать наш бизнес.

Это чествование плодов напряженной работы и целеустремленности команды Vantage, которая сделала компанию тем, чем она является сегодня. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поблагодарить наших клиентов, которые на протяжении многих лет поддерживали нас и которые остаются нашей главной мотивацией к тому, чтобы продолжать совершенствоваться».

Помощник директора по маркетингу приложений компании Vantage Лиан Цзе (Lian Jie) отметил: «Это четвертая награда, присужденная команде по разработке приложений Vantage, и она отдает должное долгим часам, потраченным ими на то, чтобы сделать наше приложение как никогда мощным и интуитивно понятным».

После ребрендинга компания Vantage получила ряд отраслевых наград, включая приз в категории «Лучший поставщик в сфере торговли CFD в 2022 году» на премии European – Global & Finance Awards 2022, а также «Лучший брокер Австралии», «Лучшая клиентская поддержка в Австралии» и «Лучшее мобильное приложение для торговли» на Ultimate Fintech Awards 2022.