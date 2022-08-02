Буддийский лидер призывает взять обязательство «не применять первыми» ядерное оружие 

26 июля в преддверии десятой Конференции по рассмотрению действия ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), которая открылась 1 августа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Президент объединения японских буддистов Soka Gakkai International (SGI) Дайсаку Икеда призвал пять государств, обладающих ядерным оружием, заявить, что они никогда не будут первыми применять ядерное оружие в конфликте: принцип «нет первому применению».

Сегодня риск того, что ядерное оружие будет применено, находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Икеда, страстный активист движения за ядерное разоружение на протяжении более 60 лет, настоятельно призывает пять государств, обладающих ядерным оружием и являющихся сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия — Соединенные Штаты, Россию, Великобританию, Францию и Китай — наполнить содержанием совместное заявление, сделанное их лидерами 3 января 2022 года, о том, что «в ядерной войне нельзя победить и она никогда не должна вестись», объявив о политике неприменения ЯО первыми.

Он предлагает включить в заключительный документ Конференции по рассмотрению действия Договора следующие положения:

О том, что пять государств, обладающих ядерным оружием, обязуются продолжать соблюдать свое январское совместное заявление, и немедленно принять меры по уменьшению опасности, создаваемой ядерным оружием, в соответствии с их обязательствами по статье VI в отношении ядерного разоружения.

Что пять государств, обладающих ядерным оружием, в первоочередном порядке заявят о своей приверженности принципу неприменения первыми в кратчайшие сроки.

Что для того, чтобы придать конкретную форму совместной декларации о том, что «ни одно из наших ядерных вооружений не направлено друг против друга или против какого-либо другого государства», принцип неприменения первым должен стать всеобщей политикой безопасности всех государств, обладающих ядерным оружием, а также государств, связанных с ними договорами по ядерному оружию.

Икеда настоятельно призывает: «Мы не должны забывать, что целью ДНЯО никогда не было установление постоянной ядерной угрозы и конфронтации в качестве неизбежной судьбы человечества». Он просит нас извлечь уроки из опыта хибакуся — жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и испытаний ядерного оружия по всему миру, — которые настаивают на том, что никто нигде не должен пострадать от того, что они пережили.

Икеда утверждает, что приверженность неприменению ЯО первыми также освободит ресурсы для защиты людей от таких общих угроз, как пандемия COVID-19 и изменение климата.

4 августа во время Конференции по рассмотрению действия ДНЯО SGI проведет параллельное мероприятие, цель которого состоит в продвижении принципа неприменения ЯО первыми совместно с другими организациями-единомышленниками.