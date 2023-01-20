“Бухгалтер не может сидеть без клиентов”. Правильное продвижение бухгалтерских услуг

В каждом бизнесе хорошая бухгалтерия так же важна, как и грамотной менеджмент. Поэтому если вы предоставляете бухгалтерские услуги, то правильное продвижение гарантирует вам новых клиентов и даже поможет удерживать текущих. Но рынок бухгалтерских услуг очень консервативен: изначально люди ищут исполнителя через знакомых, только потом продолжают где-то еще.

В этой статье разберем где: на что обратить внимание бухгалтеру или бухгалтерской организации перед тем, как платить за маркетинг и PR. Полезно будет прочесть тем, кто уже сформировал свою услугу, определился со своей целевой аудиторией и позиционированием.

1. Инфлюенс-маркетинг на первом месте

Затраты на рекламу у блогеров растут каждый год на 4 миллиарда $ во всем мире. Этот инструмент использовало 93% всех маркетологов в 2022 году (согласно отчету Oberlo).

Это неудивительно. Такой формат за относительно невысокую цену очень быстро вызывает доверие к бренду и приводит качественные лиды.

Рекомендация блогера, в особенности, если количество его подписчиков не превышает 200 тысяч, рассматривается как дружеский совет, поэтому воспринимается аудиторией тепло. Главное — сотрудничайте с блогерами, у которых похожие ценности и аудитория.

2. Оффлайн продает как рекомендация

Для бухгалтеров эффективно посещать оффлайн-мероприятия как спикером, так и слушателем. В первом случае гораздо проще вызвать доверие, и даже если к вам никто не подошел сразу, вас точно запомнят лучше.

При следующем контакте (а до покупки их нужно сделать в среднем 7) ваш потенциальный клиент будет вас знать и принимать решения в вашу пользу.

Тут важно выбирать мероприятия с вашей ЦА, то есть ориентированные на предпринимателей, и за выступление уже решить ее боль, то есть дать ценность — это полдела перед продажей. Не бойтесь, что сделаете станете потенциальному клиенту ненужным, ваша услуга не единоразовая — клиент вернется к вам уже с деньгами.

Если же идете слушателем — выберете конкретную цель посещения мероприятия. Это может быть получение знание, продвижение своих услуг, нетворкинг или актуализация своих знаний.

3. Короткие видео в соцсетях

Тот случай, когда не нужна даже статистика — вы или ваши знакомые смотрят короткие видео в какой-либо соцсети постоянно. Не совру — на данный момент это лучший инструмент бесплатного продвижения.

Короткие видеоролики YouTube, ролики Instagram и TikTok — все это короткие видеоформаты, которые стремительно развивались в последние годы и продолжат расти еще больше. Это идеальный способ привлечь и развлечь аудиторию, затронуть актуальные темы и стать вирусными с относительно небольшими усилиями и затратами.

В 2023 году бухгалтерам следует сосредоточиться на включении коротких видеороликов в свою маркетинговую стратегию с абсолютно любой целью: будь то новые клиенты, повышение экспертности или увеличение узнаваемости.

Пару рекомендаций конкретно для ниши бухгалтерских услуг:

● чередуйте экспертный контент и видео понятные всем

● будьте в музыкальном тренде — снимайте под популярную музыку.

● Анализируйте видео, которые стали популярными и делайте похожие — это не случайность

● Нет: конкурсы, лого, “подряда”, кучи текста (такие просто не набирают много просмотров органически)

4. Рассылки продолжат работать

Закат рассылкам предвосхищают уже несколько лет подряд. Тем не менее этот инструмент, особенно в услугах с высоким чеком, показывает наилучшую цену в привлечении клиента. 2023 год не явится исключением.

Тут основное — сделать цепляющий заголовок с явной болью ЦА. Не продавайте в рассылке свою услугу — направьте человека в свой канал или бот в обмен на пользу. Так вы обеспечите первое качественное касание с потенциальным клиентом и сможете дальше с ним продуктивно работать до продажи через контент-маркетинг и продажу.

Эти 4 инструмента помогут вам привлекать поток клиентов без крупных вложений. Если 3 из 4 не работают — задумайтесь нам своей целевой аудиторией и позиционированием. Скорее всего нужно доработать какой-либо аспект в основании продукта, а не в его продвижении.

Патока Владислав, маркетолог digital-агентства DeltaClick, спикер АКАР Урал

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