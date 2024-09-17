Бум сантимиллионеров: Америка и Китай доминируют в клубе супербогачей

Согласно отчету Centi-Millionaire Report за 2024 год, опубликованному консультантами по вопросам управления благосостоянием и инвестиционной миграции Henley & Partners, в настоящее время во всем мире насчитывается 29.350 человек с ликвидными инвестиционными активами в размере 100 млн долларов США или более.

За последнее десятилетие численность этого эксклюзивного клуба выросла в целом на 54%, причем Америка и Китай переживают бум сантимиллионеров, значительно опережая своих европейских коллег.

Наиболее впечатляющим был подъем Китая, где за последние 10 лет число сантимиллионеров увеличилось на 108%, опередив даже США, чьи ряды супербогачей за тот же период пополнились на 81%. В сравнении с этим, рост сантимиллионеров в Европе был вялым, составив всего 26% за последнее десятилетие.

Д-р Юрг Штеффен (Juerg Steffen), генеральный директор Henley & Partners, считает, что этот слабый показатель объясняется медленным ростом на основных рынках, таких как Великобритания, Германия и Франция. «На небольших европейских рынках, таких как Монако, Мальта, Черногория и Польша, наблюдаются очаги динамизма, где рост численности сантимиллионеров достиг и превысил 75%. География экстремального изобилия претерпевает изменения. По мере роста и миграции этой элитной группы ее влияние на глобальную экономику, политику и общество, вероятно, будет глубоким и масштабным».

Согласно отчету, треть сантимиллионеров планеты проживают в 50 ключевых городах мира. США продолжают доминировать в мире сантимиллионеров, занимая 1-е, 2-е и 3-е места в списке 50 лучших городов для жизни сантимиллионеров, и могут похвастаться в общей сложности 15 мегаполисами в этом элитном списке.

Список открывает Нью-Йорк с 744 жителями-сантимиллионерами, за ним следует Область залива Сан-Франциско с 675 супербогатыми жителями, а замыкает перечень Лос-Анджелес с 496 супербогачами.

Впрочем, как отмечает Дэвид Янг (David Young) из аналитического центра США The Conference Board, «существующие тенденции роста и миграции сантимиллионеров будут во многом зависеть от предстоящих президентских выборов в США, которые могут принести резкие изменения в фискальной, денежно-кредитной, экономической и социальной политике. Результаты выборов могут привести к тому, что Северная Америка перестанет быть столь привлекательной, и сантимиллионеры переедут в страны, обеспечивающие лучшие стандарты экономической и политической безопасности».

Д-р Штеффен добавляет, что состоятельные американцы стали крупнейшей группой клиентов фирмы: в этом году число поступивших от них запросов на инвестиционную миграцию выросло в пять раз. «Мы являемся свидетелями удивительного парадокса. С одной стороны, США остаются главным центром мирового благосостояния, на долю которого приходится более 30% мирового ликвидного инвестиционного богатства — это колоссальная сумма в размере 67 трлн долларов США. В то же время, с другой стороны мы наблюдаем беспрецедентный всплеск числа состоятельных американцев, ищущих альтернативные варианты проживания и гражданства».

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис (Kamala Harris) недавно поддержала повышение налогов, предложенное президентом Байденом в его бюджете на 2025 финансовый год, включая новую идею, которая потребует от налогоплательщиков с чистой стоимостью активов выше 100 млн долларов США платить минимальный налог на нереализованный прирост капитала. Однако, как предупреждает директор налоговой службы Henley & Partners Питер Ферриньо (Peter Ferrigno), «любое предложение, слишком далеко отклоняющееся от принятых международных налоговых принципов, согласно которым налогом облагается только реализованный доход, заставит людей подумать трижды, прежде чем выбрать США в качестве места для инвестиций. Обложение налогом нереализованной прибыли на траектории роста выглядит великолепно, а вот перспектива возврата миллиардерам налоговых выплат в следующем году, когда эти нереализованные доходы обратятся вспять, смотрится вовсе не так хорошо. При неправильном подходе это может быть воспринято как спасательный круг для богатых, когда цены на их акции падают».

Четыре города и территории в Азии в настоящее время входят в десятку лучших мест в мире для проживания сантимиллионеров. Пекин занимает 5-е место в мире с 347 сантимиллионерами, за ним на 6-м месте следует Сингапур с 336 сантимиллионерами. На 7-м месте расположился Шанхай (322 сантимиллионера), а на 8-м — Гонконг, имеющий 320 сверхбогатых жителей.

Согласно прогнозам, в ближайшие полтора десятилетия (до 2040 года) темпы роста числа сантимиллионеров в Сингапуре и Гонконге будут исключительно высокими и превысят 100%.

Лондон, некогда считавшийся финансовой столицей мира, сегодня занимает лишь 4-ю строку в рейтинге 50 лучших городов для жизни сантимиллионеров с 370 супербогатыми жителями и неутешительным прогнозом по росту численности сантимиллионеров (ниже 50%) в ближайшие 16 лет (до 2040 года). В заключение, Париж претендует на 10-е место в последнем рейтинге городов с наибольшим числом сантимиллионеров, насчитывая 286 сверхбогатых жителей.

В перспективе до 2040 года несколько азиатских и ближневосточных городов ожидает взрывной рост: в Ханчжоу, Шэньчжэне, Тайбэе, Дубае и Абу-Даби прогнозируется увеличение числа сантимиллионеров более чем на 150%.

Развивающиеся рынки также намерены заявить о себе. Так, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Бангалоре (Индия) рост сообщества сантимиллионеров превысит 150% в течение следующих 16 лет.