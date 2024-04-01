Bybit на базе SATOS запускает регулируемую платформу цифровых активов в Нидерландах

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, объявляет о запуске своей регулируемой платформы цифровых активов — Bybit.nl в Нидерландах.

Компания Bybit укрепила свое партнерство с SATOS в июне 2023 года. Опираясь на высокую репутацию SATOS и свой без малого десятилетний опыт работы в отрасли, Bybit стремится создать надежную торговую среду для нидерландских пользователей, предлагая им разнообразные финансовые продукты и торговые инструменты.

Ключевые преимущества для нидерландских пользователей Bybit на базе SATOS:

Универсальная платформа и расширенный набор торговых инструментов. Новая платформа с местным регулированием предоставляет нидерландским пользователям доступ к широкому спектру финансовых продуктов, образовательных ресурсов и передовых торговых инструментов, позволяя им торговать легко и эффективно.

Локализованная поддержка и вовлечение сообщества. Компания Bybit стремится оказывать нидерландскому криптосообществу индивидуализированную поддержку, предлагая помощь с учетом местной специфики и способствуя сотрудничеству и инновациям через инициативы сообщества.

Доступ к функциям Bybit Web3. Нидерландские пользователи получат доступ к новым интересным функциям Bybit Web3, включая кошелек Web3 Wallet и платформу Airdrop Arcade, что улучшит их общий опыт работы с криптовалютой в сообществе Web3.

Благодаря партнерству с SATOS нидерландские пользователи смогут без труда вносить и снимать фиатные средства, торговать более чем 300 валютными парами и пользоваться усиленными мерами безопасности для защиты своих криптоактивов. Компания SATOS, контролируемая Национальным банком Нидерландов, гарантирует своим пользователям высочайший уровень безопасности и надежности.

«Мы очень рады запуску нашей регулируемой платформы цифровых активов в Нидерландах, поскольку это еще более укрепит нашу приверженность обслуживанию пользователей при соблюдении нормативных требований, — сказал Ben Zhou, сo-founder and CEO (Bybit). — Вступая в партнерство с SATOS, мы намерены обеспечить нидерландским пользователям безопасную и беспрепятственную работу, подкрепленную лучшими в отрасли мерами безопасности».