Bybit объявляет о первом в отрасли партнёрстве с SignalPlus

Чтобы вывести возможности своей платформы на новый уровень, Bybit, одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, стала партнёром SignalPlus, ведущей технологической компании по торговле опционами на цифровые активы и криптовалюты.

Результатом сотрудничества криптовалютной биржи и SignalPlus будет разработка специализированной и полностью настраиваемой платформы для профессиональных опционных трейдеров, которые хотят получить доступ к глобальной ликвидности и оптимизировать сделки. Кроме того, Bybit совместно с SignalPlus планирует запустить умного робота для торговли опционами, способного полностью автоматизировать сделки и хеджирование рисков. Новые функции создаются специально для пользователей Bybit и направлены на максимально эффективное использование капитала с помощью единых маржинальных аккаунтов.

Bybit остаётся единственной биржей, предлагающей торговлю и расчёты в USDC опционах, что позволяет совершать сделки без необходимости покупать или владеть базовым активом. Кроме того, Bybit пополнила список предлагаемых опционных контрактов, включив в него Ether (ETH) и Solana (SOL). Это партнёрство поднимет торговлю Bybit на новый уровень и выведет обоих лидеров рынка на передовые позиции.



Ликвидность и надёжность мирового класса для расширения возможностей трейдинга



Bybit зарекомендовала себя как надёжная, стабильная и удобная криптовалютная биржа с оптимальной ликвидностью на бычьем и медвежьем рынках. Среди всех крупных криптовалютных бирж Bybit демонстрирует уникальную работоспособность на уровне 99,99% без перегрузок и простоев.

Ликвидность — основа для обмена активами. Сочетание интегрированных решений SignalPlus институционального уровня, значительной глубины рынка Bybit и первоклассной ликвидности обеспечит лучшие котировки и исполнение ордеров даже в моменты экстремальной волатильности. Благодаря этому трейдеры смогут повысить эффективность сделок и получить максимальную прибыль.



«Качество услуг SignalPlus считается стандартом на рынке криптовалютных опционов, поэтому сотрудничество с ней — это отличный способ развития нашей платформы, — объяснил Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit. — Партнёрство с SignalPlus выведет наши услуги на новый уровень и расширит функциональность биржи».



«Мы очень рады, что стали официальным партнёром Bybit по криптовалютным опционам. Эта область, по нашему мнению, будет становиться всё более популярной в следующие несколько лет. Bybit — первоклассная биржа с прекрасной технической инфраструктурой, которая идеально подходит для внедрения разработок SignalPlus. Вместе мы сможем стать ведущей платформой в сфере криптовалютных опционов, и нам уже не терпится начать совместную работу», — поделился Крис Ю, соучредитель и генеральный директор SignalPlus.

О Bybit

Криптовалютная биржа Bybit основана в 2018 году и развивает экосистему инструментов для работы с криптоактивами. Более 10 миллионов пользователей по всему миру уже оценили сверхбыстрые механизмы сведения ордеров, круглосуточную мультиязычную поддержку и профессиональное комьюнити трейдеров.

Bybit является главным партнером гоночной команды Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR), City Esports и Oracle Red Bull Racing Esports, а также футбольных команд «Боруссия Дортмунд» и «Ависпа Фукуока».

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт платформы: www.bybit.com/ru-RU/

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О компании SignalPlus

SignalPlus — это технологическая компания, созданная в 2021 году. SignalPlus занимается разработкой доступной платформы для демократизации и расширения возможностей торговли криптовалютными опционами. Команда состоит исключительно из опытных специалистов, среди которых трейдеры, технические эксперты, разработчики и предприниматели. SignalPlus стремится создать практичное и удобное решение, которое объединит в себе опыт и знания команды и стимулирует развитие рынка профессионального трейдинга криптоопционами.

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Сайт SignalPlus: https://www.signalplus.com

Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.